Παράξενα

“Σόδομα και Γόμορρα” ανάμεσα σε ζευγάρι και νεαρό άνδρα

Του ζήτησε το χέρι της γυναίκας του και δείτε τι έγινε...

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία του Βόλου από ένα πρωτοφανές περιστατικό που έλαβε θέση στην περιοχή, με πρωταγωνιστές έναν 23χρονο και έναν 40χρονο .

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός άνδρας επιχείρησε να ζητήσει από τον 40χρονο το χέρι της συζύγου του, προκειμένου να την παντρευτεί με αποτέλεσμα να προκαλέσει την οργή του και να πιαστούν στα χέρια.

Μέχρι στιγμής άγνωστο παραμένει για το αν όντως οι δύο τους διατηρούσαν ερωτικές επαφές ή απλώς ήταν μια απερισκεψία από μέρους του 23χρονου.

Η «κουβέντα» που έκαναν πάντως, οδήγησε σε μπελάδες.., αφού κατέληξαν αμφότεροι στο αστυνομικό τμήμα με τους άνδρες της ασφάλειας να τους υποβάλουν μηνύσεις για εξύβριση και σωματική βλάβη.