Βηρυτός: “εκτός λειτουργίας” τα περισσότερα νοσοκομεία

Περισσότερα από τα μισά νοσοκομεία της Βηρυτού, μεταξύ αυτών τρία από τα μεγαλύτερα, είναι «εκτός λειτουργίας», έγινε σήμερα γνωστό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), οκτώ ημέρες μετά την έκρηξη που ισοπέδωσε μέρος της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Μετά την αξιολόγηση της κατάστασης σε 55 κλινικές και νοσοκομεία στη Βηρυτό, «γνωρίζουμε πως λίγο παραπάνω από 50% των εγκαταστάσεων αυτών είναι εκτός λειτουργίας», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Μπρέναν, ο περιφερειακός διευθυντής εκτάκτων καταστάσεων, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο Κάιρο.

Τρία μεγάλα νοσοκομεία έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και άλλα τρία δεν λειτουργούν πλήρως, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Αυτό σημαίνει ότι έχουμε χάσει 500 κλίνες».

Ο Μπρέναν κάλεσε τις αρχές και τους εταίρους τους να «αποκαταστήσουν τη λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων όσο το δυνατόν συντομότερα», για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της χώρας μπροστά, επίσης, στην πανδημία της Covid-19.

Την 4η Αυγούστου, μια γιγαντιαία έκρηξη, την οποία προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια αποθήκη με τεράστιες ποσότητες νιτρικού αμμωνίου, κατέστρεψε ολόκληρες συνοικίες της λιβανικής πρωτεύουσας. Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 171 ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 6500.

Τα νοσοκομεία κατακλύστηκαν από τραυματίες και πολλά από αυτά υπέστησαν σημαντικές ζημιές.

Σύμφωνα με την Ιμάν Σανκίτι, εκπρόσωπο του ΠΟΥ για τον Λίβανο, οι μονάδες εντατικής θεραπείας και οι διαθέσιμες κλίνες έχουν καταληφθεί από τους σοβαρά τραυματίες. Η έκρηξη σε συνδυασμό με την πανδημία θα έχουν «επιπτώσεις στις δυνατότητες νοσηλείας στον Λίβανο», ιδίως στις ΜΕΘ, σύμφωνα με την ίδια.