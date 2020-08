Πολιτική

Εκτός ελληνικής υφαλοκρηπίδας το “Oruc Reis”

Προς εκτόνωση οδεύει η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Άλλαξε πορεία το τουρκικό ερευνητικό σκάφος.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο Χρήστος Μαζανίτης, το τουρκικό ωκεανογραφικό, Oruc Reis, βρίσκεται εκτός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Στην βορειανατολική πορεία που έχει χαράξει από το βράδυ της Τρίτης το Oruc Reis συνοδεύουν τα βοηθητικά του Ataman και CengizHan και ένας στολίσκος από περίπου 10 τουρκικά πολεμικά πλοία.