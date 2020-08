Οικονομία

Κορονοϊός: Νέες αεροπορικές οδηγίες – Ποιες χώρες αφορούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτές είναι οι νέες αεροπορικές οδηγίες που θα ισχύoυν έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και έχουν σαν στόχο την προστασία επιβατών και πολιτών από την πανδημία COVID-19.

Ο κίνδυνος του κορονοϊού παραμένει μεγάλος με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) να ενημερώνει το επιβατικό κοινό για τις νέες αεροπορικές οδηγίες (notams) που θα ισχύουν έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020.

Η πρώτη αεροπορική οδηγία (notam) αφορά την παράταση αναστολής πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έως την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 τα μεσάνυχτα.

Με την δεύτερη notam επεκτείνεται η αεροπορική οδηγία έως τις 31/8/2020 και ώρα 23:59, η οποία προβλέπει ότι όλες οι πτήσεις από και προς Ελλάδα από Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία θα διεξάγονται μόνο στο ΔΑΑ «Ελευθέριος Βενιζέλος» αποκλείοντας τα δρομολόγια στα υπόλοιπα αεροδρόμια.

Η τρίτη αεροπορική οδηγία, αφορά παράταση προϋπάρχουσας notam, που θα ισχύει επίσης έως τις 31 Αυγούστου και προβλέπει ότι όσοι ταξιδεύουν προς Ελλάδα με αεροπορική σύνδεση από Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μάλτα θα εισέρχονται στην χώρα μας μόνο με αρνητικό τεστ Covid-19 το οποίο θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξή τους.

Παράλληλα με νέα τέταρτη αεροπορική οδηγία που θα ισχύει από την Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 επεκτείνεται το μέτρο εισόδου στην ελληνική επικράτεια με αρνητικό τεστ όσον αφορά τις αεροπορικές συνδέσεις με επτά (7) ακόμα χώρες. Ειδικότερα με την notam προβλέπεται ότι όσοι ταξιδεύουν προς Ελλάδα αεροπορικώς από Σουηδία, Τσεχία, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία θα εισέρχονται στην χώρα μας μόνο με αρνητικό τεστ Covid-19 το οποίο θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξή τους.

Οι επιβάτες υποχρεούνται να επιδεικνύουν στις ελληνικές ελεγκτικές αρχές αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου (PCR) για τον Covid-19 από πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο στην αγγλική γλώσσα το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία διαβατηρίου ή ταυτότητάς τους. Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να ελέγξουν αν οι επιβάτες έχουν πιστοποιητικό με αρνητικό τεστ πριν την πτήση, καθώς η απουσία του υποχρεώνει την αεροπορική εταιρεία να μην επιβιβάσει τον επιβάτη. Οι αεροπορικές εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με αυτήν την υποχρέωση ελέγχου θα είναι υπεύθυνες για τον επαναπατρισμό των επιβατών με έξοδα της εταιρείας. Ταυτόχρονα παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση συμπλήρωσης του Passenger Locator Form (PLF) πριν την άφιξη στην Ελλάδα.

Για τις αεροπορικές οδηγίες – notams, (παρατάσεις, αντικαταστάσεις), ισχύουν οι εξαιρέσεις ως έχουν.

Παράταση απαγόρευσης εισόδου για μη Ευρωπαίους Πολίτες

Η πέμπτη αεροπορική οδηγία που θα ισχύει μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020 τα μεσάνυχτα προβλέπει παράταση απαγόρευσης εισόδου στην χώρα μη Ευρωπαίων Πολιτών (Non EU Citizens). Από την συγκεκριμένη nοtam εξαιρούνται οι ακόλουθες 11 χώρες: Αυστραλία, Καναδάς, Γεωργία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Τυνησία, Ουρουγουάη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Προκειμένου να αποδείξουν τον τόπο κατοικίας τους οι πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να προσκομίζουν την άδεια παραμονής, την άδεια εργασίας τους, την ταυτότητά τους, εφόσον αναγράφει τον τόπο διαμονής, την άδεια οδήγησης ή άλλα έγγραφα.

Από την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην χώρα μη Ευρωπαίων Πολιτών ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις: υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, εφόσον επιδεικνύουν στα σημεία εισόδου στη Χώρα την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλα κατάλληλα στοιχεία που αποδεικνύουν την επαγγελματική τους ιδιότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η είσοδός τους στη Χώρα συνέχεται με την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων. Επί μακρόν διαμένοντες σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν και υπηκόους τρίτων κρατών, οι οποίοι κατέχουν άδεια παραμονής σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν, μέλη κυβερνητικών αποστολών, μέλη των διπλωματικών ή προξενικών αρχών και αποστολών, μέλη διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, στρατιωτικούς και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προσωπικό που απασχολείται στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών, τα πληρώματα των αεροσκαφών, τα πληρώματα και το τεχνικό προσωπικό των μισθωμένων πτητικών μέσων αεροπυρόσβεσης, καθώς και τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων, τα οποία διελαύνουν για τη μεταφορά εμπορευμάτων και το απολύτως απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό για τη μεταφορά αυτών, επιβάτες σε διαμετακόμιση (transit), σπουδαστές, πρόσωπα που φροντίζουν ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και εποχικά εργαζόμενους στον τομέα της γεωργίας. Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απαγόρευση έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους για την κατ’ εξαίρεση είσοδό τους στη Χώρα για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους.