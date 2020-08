Παράξενα

Κορονοϊός: συνωστισμός στις… παραλίες τα μεσάνυχτα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μόλις έσβησαν τα φώτα στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι περισσότεροι θαμώνες δεν πήγαν σπίτι. Πήγαν… παραλία!