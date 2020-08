Πολιτική

Μητσοτάκης και Σίσι συμφώνησαν στην ταχύτερη δυνατή επικύρωση της Συμφωνίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας - Αιγύπτου για την Οριοθέτηση Θαλασσίων Ζωνών ορόσημο στις σχέσεις των δύο χωρών, που αποτελεί πρότυπο συνεργασίας και συνεννόησης μεταξύ γειτονικών χωρών κατά το Διεθνές Δίκαιο.

Συνεχίζοντας τις επαφές του με ξένους ηγέτες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι και τον ενημέρωσε για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν την υπογραφή της Συμφωνίας Ελλάδας - Αιγύπτου για την Οριοθέτηση Θαλασσίων Ζωνών ορόσημο στις σχέσεις των δύο χωρών, που αποτελεί πρότυπο συνεργασίας και συνεννόησης μεταξύ γειτονικών χωρών κατά το Διεθνές Δίκαιο.

Ο κ. Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Αλ Σίσι συμφώνησαν στην ταχύτερη δυνατή επικύρωση της Συμφωνίας από τις δύο χώρες, γεγονός που θα επισφραγιστεί από συνάντηση των δύο ηγετών.