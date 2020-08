Κοινωνία

Τραγωδία: Παιδί πνίγηκε σε ποτάμι

Ανασύρθηκε νεκρό παιδί από την κοίτη του Λούρου. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Ανείπωτη τραγωδία έλαβε χώρα στην Πρέβεζα, το απόγευμα της Τετάρτης, όπου ένα αγοράκι μόλις 3 χρονών πνίγηκε στον Ποταμό Λούρο.

Το παιδί είχε φύγει νωρίτερα από το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στο στρατόπεδο Πετροπουλάκη του Δήμου Ζηρού.

Σύμφωνα με το Prevezabest, αργά το απόγευμα ενημερώθηκε η Πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό του. Το κλιμάκιο της ΕΜΑΚ που έσπευσε από τα Ιωάννινα δεν χρειάστηκε τελικά να επιχειρήσει καθώς στο ενδιάμεσο το παιδάκι εντοπίστηκε κάτω από κορμούς δέντρων από άντρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φιλιππιάδας.

Το αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άρτας.