Κορονοϊός - Γαλλία: Ρεκόρ κρουσμάτων μετά την άρση της καραντίνας

Η εξέλιξη της πανδημίας στην Γαλλία τρομάζει...

Το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι καταγράφηκαν 2.524 νέα κρούσματα της Covid-19 μέσα σε διάστημα 24 ωρών, ο μεγαλύτερος αριθμός αφότου έληξαν τα μέτρα καραντίνας στη χώρα. Συνολικά, οι μολύνσεις φτάνουν τις 206.696.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προειδοποίησε σήμερα ότι οι αρχές θα εντείνουν σταδιακά τους αστυνομικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες φορούν μάσκα –όπου είναι υποχρεωτική– και τηρούν τις αποστάσεις.

«Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο (…) Θα κινητοποιήσουμε τις αστυνομικές δυνάμεις για να κάνουν ελέγχους», είπε ο Γκαμπριέλ Ατάλ.

Μολονότι τα κρούσματα αυξάνονται, ο αριθμός των νοσηλευομένων μειώθηκε κατά 121, στους 4.891. Είναι η πρώτη φορά που πέφτει κάτω από τις 5.000 από τις 19 Μαρτίου. Στο αποκορύφωμα της πανδημίας, στις 14 Απριλίου, νοσηλεύονταν σε γαλλικά νοσοκομεία 32.292 ασθενείς. Μειώθηκε επίσης κατά 12, στους 379, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Οι θάνατοι από την Covid-19 ανέρχονται συνολικά σε 30.371, μετά τους 18 που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Φ.Γ.