Κόσμος

Χάιντερ: ο Ερντογάν πρέπει να απειληθεί με σοβαρές και οδυνηρές κυρώσεις

Ο Αυστριακός ευρωβουλευτής τονίζει ότι η ΕΕ έχει καθήκον να συμπαρασταθεί στην Ελλάδα και την Κύπρο...

Να υπάρξει σκληρότερη στάση απέναντι στην Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει σοβαρή αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο, απαιτεί ο Αυστριακός ευρωβουλευτής Ρόμαν Χάιντερ, του Κόμματος των Ελευθέρων, ο οποίος σε σημερινή ανακοίνωσή του τονίζει χαρακτηριστικά ότι «η ΕΕ έχει το καθήκον να σταθεί δίπλα στα μέλη της, την Ελλάδα και την Κύπρο, εάν τα ζωτικά τους συμφέροντα απειλούνται από έναν επιτιθέμενο όπως η Τουρκία».

Η απαίτηση του, όπως σημειώνει, συνδέεται με την αποστολή ενός τουρκικού πλοίου εξερεύνησης, υπό τη συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων, για αναζήτηση φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Ελλάδας, και «αυτή η διείσδυση σε ελληνικά χωρικά ύδατα πρέπει να θεωρηθεί ως σοβαρή επίθεση κατά της κυριαρχίας ενός κράτους-μέλους της ΕΕ».

«Αυτές οι επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας εξαιρετικά επικίνδυνης πορείας επεκτατισμού από τον αυτάρεσκο Τούρκο πρόεδρο, και εναπόκειται στην ΕΕ να σταματήσει αυτές τις ενέργειες», τονίζει ο Ρόμαν Χάιντερ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο ο διάλογος, όπως απαιτείται από τον ύπατο εκπρόσωπο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, δεν πρόκειται να ωθήσει τους Τούρκους εξουσιαστές σε υποχώρηση.

«Ο Ερντογάν πρέπει να απειληθεί με σοβαρές και οδυνηρές κυρώσεις από την ΕΕ, εάν δεν εγκαταλείψει την επιθετική πολιτική του», απαιτεί ο Ρόμαν Χάιντερ, προσθέτοντας ότι η ΕΕ πρέπει τώρα να ακολουθήσει σαφώς πολύ πιο σκληρή στάση απέναντι στην Τουρκία, και ασφαλώς και υπάρχουν κατάλληλα μέσα, λόγω της οικονομικής εξάρτησης της Τουρκίας από την Ευρώπη. «Απέναντι σε τέτοιους παθιασμένους με την εξουσία αυτοκράτορες, μία κατευναστική στάση δεν πρόκειται να έχει επιτυχία, και η ΕΕ πρέπει τώρα να αποδείξει ότι είναι κάτι παραπάνω από ένας χάρτινος τίγρης και να επιδείξει σοβαρή αλληλεγγύη με τα απειλούμενα μέλη της», προειδοποιεί ο Αυστριακός ευρωβουλευτής.