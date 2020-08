Πολιτική

Κουτσούμπας από Εύβοια: προδιαγεγραμμένο έγκλημα...

Έθεσε το αίτημα του ΚΚΕ για άμεση αποζημίωση 100% σε όλους τους πληγέντες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις...

Για «προδιαγεγραμμένο έγκλημα» εις βάρος των κατοίκων της Εύβοιας έκανε λόγο ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη διάρκεια περιοδείας του στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές, θέτοντας ταυτόχρονα το αίτημα του ΚΚΕ για άμεση αποζημίωση 100% σε όλους τους πληγέντες, «χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς "ναι μεν αλλά"», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

«Πρόκειται για τραγωδία, για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα», ανέφερε εισαγωγικά στη δήλωσή του ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, επιχειρηματολογώντας στην επόμενη φράση του για το «γιατί»: «Όπως θυμούνται εδώ οι κάτοικοι πέρσι τέτοιον καιρό από τα Ψαχνά, από το δήμο Μεσσαπίων, όπως και πρόπερσι απ' το Μαντούδι είχαμε προειδοποιήσει ότι μετά τις πυρκαγιές και τις φονικές πλημμύρες σε άλλες περιοχές, εάν δε γίνουν αμέσως αντιπλημμυρικά έργα, αν δεν υπάρξει αντιπλημμυρική προστασία, σ' αυτόν εδώ τον τόπο, θα θρηνήσουμε πάλι πολλά θύματα, θα καταστραφούν περιουσίες, σπίτια, το βιός των ανθρώπων που με χίλιους κόπους έφτιαξαν μια ζωή».

«Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή», συνέχισε με έμφαση, «είναι να δοθεί άμεσα αποζημίωση 100% σε όλους τους πληγέντες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς "ναι μεν αλλά". Να δοθούν βοηθήματα, επιδόματα ξανά χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ιδιαίτερα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί, να δοθεί χρηματοδότηση από τον ΕΛΓΑ έγκαιρα με συνοπτικές διαδικασίες και με γρήγορες προθεσμίες στο 100%, αλλά και ευρύτερα για να μπορέσει να ανακουφιστεί ο κόσμος, να διασφαλιστούν τα σπίτια, οι υποδομές, τα σχολεία, τα κέντρα υγείας, οι δρόμοι, τα χωράφια απ' αυτή τη λάσπη».

Σύμφωνα με τον Δ. Κουτσούμπα, «δεν είναι θέμα ατομικής ευθύνης, είναι θέμα συλλογικής ευθύνης, ευθύνης του κράτους, της κυβέρνησης, της Περιφέρειας, των δήμων, να συνδράμουν και με γενναία χρηματοδότηση και με γρήγορες αποζημιώσεις ταυτόχρονα με την οργάνωση των αντιπλημμυρικών έργων που χρειάζεται αυτή η περιοχή. Αυτό είναι το άμεσο ζήτημα αυτή τη στιγμή μαζί με τα υπόλοιπα αιτήματα που οι ίδιοι οι κάτοικοι μας έχουν θέσει και που το ΚΚΕ ήδη προωθεί», είπε και αναφέρθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε, χθες, με τον πρωθυπουργό και, όπως ανέφερε, του έθεσε το ζήτημα των αποζημιώσεων, της άμεσης χρηματοδότησης και των αντιπλημμυρικών έργων.

Ταυτοχρόνως, η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έκανε ερώτηση προς την Κομισιόν «ασκώντας πίεση για να δοθούν κονδύλια σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί όπως ξέρουμε όλοι η ΕΕ στις προτεραιότητές της δεν έχει την αντιπλημμυρική προστασία, την αντιπυρική προστασία και απ' αυτή τη σκοπιά χρειάζεται πανστρατιά, κινητοποίηση, λαϊκή διεκδίκηση. Το ΚΚΕ θα βρίσκεται στους δρόμους του αγώνα μαζί με όλους τους κατοίκους», διαβεβαίωσε εξάλλου.

Στη συνέχεια δε, της δήλωσής του, παρατήρησε πως «απ' την πρώτη στιγμή και με αφορμή την περιοδεία μας σήμερα κάνουμε έκκληση σε όλους να βοηθήσουν. Ιδιαίτερα οι δυνάμεις του κόμματος και της ΚΝΕ έχουν τεθεί σε επιφυλακή και είναι στη διάθεση των τοπικών αρχών για κάθε είδους βοήθεια που τους ζητηθεί, το ίδιο πρέπει να πράξουν και οι υπόλοιποι. Όμως το κύριο πρόβλημα», επέμεινε, «παραμένει: η κρατική ευθύνη, η κυβερνητική ευθύνη, γιατί πολλές υποσχέσεις, πολλά "θα" ακούμε τόσα χρόνια τώρα, αλλά δυστυχώς η κατάσταση βρίσκεται στα ίδια και χειρότερα. Και μη μας πουν πάλι ότι φταίνε οι προηγούμενοι, γιατί και οι προηγούμενοι έλεγαν ότι έφταιγαν οι προ-προηγούμενοι και όλοι αυτοί είναι ίδιοι: ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε, αποδίδοντας ευθύνες στα τρία αυτά κόμματα. Στο σημείο αυτό βρήκε την ευκαιρία να κάνει και ένα σχόλιο για τα της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Και ο ΣΥΡΙΖΑ να μη λέει διάφορα, γιατί το μισό ΠΑΣΟΚ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ, άρα όλοι τους έχουν την ευθύνη, όλο αυτό το αστικό πολιτικό σύστημα, η ΕΕ και όσοι την υπηρετούν».

Κλείνοντας ο γ.γ. του ΚΚΕ αναφέρθηκε στο αποκαλούμενο «ακραίο καιρικό φαινόμενο», που όμως, όπως υπογράμμισε, «αυτό είναι μόνο το καπιταλιστικό κέρδος, είναι αυτό το σύστημα που δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να τα αντιμετωπίσουν η επιστήμη, η τεχνολογία και οι σύγχρονες δυνατότητες της ανθρωπότητας. Αυτό που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί είναι το ασύδοτο κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους, που οδηγεί συνεχώς να γεμίζουν οι τσέπες των λίγων και να την πληρώνουν οι αδύνατοι, οι φτωχοί, τα εργαζόμενα λαϊκά στρώματα».