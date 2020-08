Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός -Τουρκία: Η πανδημία καθυστερεί το άνοιγμα των σχολείων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα αρχίσει η νέα σχολική χρονιά. Τι ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός.



Τρεις εβδομάδες θα καθυστερήσει η φυσιολογική επαναλειτουργία των σχολείων στην Τουρκία εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, τα σχολεία στην Τουρκία θα αρχίσουν να ανοίγουν από τις 21 Σεπτεμβρίου, σε μια σταδιακή επαναφορά στη δια ζώσης διδασκαλία, όπως ανακοίνωσε απόψε ο υπουργός Παιδείας Ζίγια Σελτζούκ, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων της Covid-19.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Σελτζούκ μετά τη συνεδρίαση του επιστημονικού συμβουλίου, στο οποίο συζητήθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, ο υπουργός είπε ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου, δηλαδή την ημέρα που ήταν καθορισμένο να ανοίξουν τα σχολεία.

Η Άγκυρα έκλεισε τα σχολεία στα μέσα Μαρτίου, όταν εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα του νέου κορονοϊού στην Τουρκία.

Ξεπέρασαν τα 1.000 τα κρούσματα στην Τουρκία

Την περασμένη εβδομάδα η Τουρκία επανέφερε κάποια μέτρα και ελέγχους, αφού τα κρούσματα κορονοϊού σε 24ωρη βάση ξεπέρασαν τα 1.000, για πρώτη φορά μετά από τρεις εβδομάδες. Η κυβέρνηση έκανε λόγο για σοβαρή αύξηση κατά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

Ο κορονοϊός έχει σκοτώσει σχεδόν 5.900 ανθρώπους στην Τουρκία, όπου τα κρούσματα ξεπερνούν συνολικά τις 240.000.