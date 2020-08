Αθλητικά

Κορονοϊός: στην εντατική ο Σάββας Θεοδωρίδης

Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου «Σωτηρία» εισήχθη ο Σάββας Θεοδωρίδης, την Τετάρτη (12/8). Ο επίτιμος πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος δίνει μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας τα τελευταία χρόνια, διεγνώσθη θετικός στον κορονοϊό.

Οι ώρες είναι κρίσιμες για τον Σάββα Θεοδωρίδη, καθώς η υγεία του παλαίμαχου τερματοφύλακα και ιστορικού παράγοντα των «ερυθρόλευκων» ήταν ήδη επιβαρυμένη. Στον Ολυμπιακό υπάρχει ανησυχία και όλοι εύχονται πως ο Σάββας Θεοδωρίδης θα βγει νικητής και σε αυτή τη μάχη.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του 85χρονου Σάββα Θεοδωρίδη έλαβε χώρα στη φιέστα της ομάδας του Πειραιά για την κατάκτηση του 45ου πρωταθλήματος Ελλάδας πριν από τρεις εβδομάδες, με τους «ερυθρόλευκους» να αφιερώνουν σε εκείνον, τον τίτλο του πρωταθλητή.