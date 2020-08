Αθλητικά

Champions League: Στα ημιτελικά η Παρί με “μυθική” ανατροπή

Επική ανατροπή και όνειρα για κούπα...

Το απίστευτο «παραμύθι» της «Σταχτοπούτας» του εφετινού Champions League, Αταλάντα, έμεινε «ζωντανό» για 90 λεπτά κόντρα στη «βαθύπλουτη» Παρί Σεν Ζερμέν των τεράστιων αστέρων, χάρις στο προβάδισμα που είχε δώσει στην ιταλική ομάδα ο Πάσαλιτς στο 27’, στον πρώτο προημιτελικό του Final-8 που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας.

Στο τέλος, ωστόσο, «μίλησε» η ποιότητα, η κλάση και το... άστρο των σούπερ σταρ των τρεμπλούχων Γαλλίας, που με μία απίστευτη ανατροπή και γκολ στο 90’ και στο 90’+3, έφεραν τα πάνω-κάτω και πήραν, εντέλει, εκείνοι το «εισιτήριο» για τον μεγάλο ημιτελικό της 18ης Αυγούστου στο ίδιο γήπεδο, το «Ντα Λουζ». Και περιμένουν να μάθουν απόψε (Πέμπτη 13/8) τον αντίπαλό τους από τον νικητή του «ζευγαριού» Λειψία-Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η ιταλική ομάδα, που έχει μπάτζετ, όσο είναι μόνο το... ετήσιο συμβόλαιο του Νεϊμάρ, βρέθηκε ένα βήμα απ’ τη μεγαλύτερη εφετινή έκπληξη στα Κύπελλα Ευρώπης και μία απ’ τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών.

Με σωστή τακτική προσέγγιση, θράσος, αυταπάρνηση και ισχυρές δόσεις... τύχης όπου χρειάστηκε (ειδικά στις απίστευτες ευκαιρίες που έχασε ο Νεϊμάρ στο 3’ και στο 42’), η Αταλάντα έφερε τον αγώνα στα δικά της μέτρα. Και με ιταλική... συνταγή κρατούσε την τύχη της στα χέρια της.

Στο 90’ ωστόσο, ο Νεϊμάρ υποδέχθηκε εξαιρετικά τη μπάλα από τη σέντρα του Τσούπο-Μότινγκ, τη γύρισε προς τον Μαρκίνιος, ο οποίος ισοφάρισε από κοντά σε 1-1.

Πριν προλάβουν να κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των Παριζιάνων, ο Μπαπέ -που μπήκε αλλαγή στο 60’ κι άλλαξε την εικόνα του αγώνα- με υπέροχη κίνηση και χαμηλή σέντρα, βρήκε στην «καρδιά» της ιταλικής άμυνας τον Τσούπο-Μότινγκ («χρυσή» αλλαγή), ο οποίος χάρισε από κοντά την τεράστια πρόκριση στην Παρί.

Διαιτητής: Άντονι Τέιλορ (Αγγλία)

Κίτρινες: Ντζιμσιτί, Φρόιλερ, Ντε Ρουν, Ζαπάρα, Τολόι, Παλομίνο - Μπερνάτ, Ερέρα, Παρέδες.

Αποβολές: -

ΑΤΑΛΑΝΤΑ (Τζανπιέρο Γκασπερίνι): Σπορτιέλο, Τολόι, Καλντάρα, Ντζιμσιτί (60’ Παλομίνο), Χάτεμποερ, Ντε Ρουν, Φρόιλερ, Γκόσενς (82’ Καστάνιε), Πάσαλιτς (70’ Μουριέλ), Γκόμες (59’ Μαλινόφσκι), Ζαπάτα (82’ Ντα Ρίβα).

ΠΑΡΙ ΖΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Τόμας Τούχελ): Ναβας (79’ λ.τρ. Ρίκο), Κέρερ, Τιάγκο Σίλβα, Κιμπεμπέ, Μπερνάτ, Ερέρα (72’ Ντράξλερ), Μαρκίνιος, Γκουεγιέ (72’ Παρέδες), Σαράμπια (60’ Μπαπέ), Νεϊμάρ, Ικάρντι (80’ Τσούπο-Μότινγκ).