Ζώδια: Οι προβλέψεις της Πέμπτης

Άλλος ένας πλανήτης γυρίζει ανάδρομος, ο Ουρανός, επηρεάζοντας τα οικονομικά δεδομένα και τις σχέσεις μας.

ΚΡΙΟΣ: Δε χρειάζεται να χάσεις κάτι για να το εκτιμήσεις, παρόλο που στο ανθρώπινο είδος, αυτό είναι μια συνήθης κατάσταση. Ο Ουρανός, που γυρίζει ανάδρομος στον Ταύρο για τους επόμενους μήνες, θα σου δώσει την ευκαιρία να εκτιμήσεις αλλιώς κάποια πράγματα στη ζωή σου, είτε μιλάμε για ανθρώπους είτε ακόμα και για έννοιες ή καταστάσεις. Το τι έχει αξία και τι όχι είναι κάτι που θα αποδειχτεί πολύ σχετικό στη συνέχεια. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με τη διαχείριση των οικονομικών σου, γιατί μπορεί μια κακή στιγμή να σε ρίξει στον άσσο.

ΤΑΥΡΟΣ: Ο Ουρανός, που βρίσκεται στο ζώδιο σου, γυρίζει ανάδρομος για τους επόμενους μήνες, φέρνοντας νέες αλλαγές στη ζωή σου και ανατροπές ακόμη και σε δεδομένα που μπορούν να μετρούν ίσως ελάχιστους μήνες ζωής. Το σημαντικό, όμως, είναι ότι θα έχεις την ευκαιρία να διορθώσεις κάποιες επιλογές που έκανες στη διάρκεια της φετινής χρονιάς, επανεξετάζοντας τα δεδομένα, αλλά και τις επιπτώσεις που μπορεί να είδες ότι έχουν στην πράξη.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Με τον Ουρανό να γυρνάει ανάδρομος στον Ταύρο, έρχεται η στιγμή να αλλάξεις κάποια σημαντικά δεδομένα στη ζωή σου και ειδικά όσον αφορά κάποιες επαγγελματικές επιλογές σου. Μπορεί να σου ακούγεται δύσκολο, όμως θα σου δώσει την ευκαιρία να διορθώσεις κάποια λάθη ή ακόμα και να βρεις δουλειά εάν είσαι άνεργος. Κατά τ’ άλλα, να είσαι έτοιμος για ξαφνικές αποκαλύψεις που μπορεί να πονέσουν αρκετά και θα σε κάνουν να αμφισβητήσεις την αξία κάποιων ανθρώπων στη ζωή σου, που ως τώρα μπορεί να τους είχες ψηλά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αλλαγή πορείας και πάλι και το ξέρω ότι είναι πιο δύσκολο για κάποιον που πηγαίνει με το πλάι και που πριν προλάβει να φτάσει κάπου αναγκάζεται να λοξοδρομήσει, αλλά τί να σου κάνω κι εγώ; Το θέμα είναι να έρθεις σε επαφή με τα “θέλω” σου, γι’ αυτό σου συμβαίνουν όλα αυτά. Βρες τι πραγματικά σε γεμίζει και κυνήγα το! Βάλε στόχους και προσπάθησε να μείνεις πιστός σε αυτούς, για να έχεις το χρόνο να καταλάβεις αν σε γεμίζουν. Αν κάθε φορά που απογοητεύεσαι οπισθοχωρείς, είναι λογικό να μη φτάσεις πουθενά.

ΛΕΩΝ: Φαντάζομαι από αλλαγές, άλλο τίποτα το 2020 για σένα. Αν έχεις αντισταθεί στις αλλαγές αυτές και παλεύεις με νύχια και με δόντια να μείνεις σε μια δουλειά που σε πιάνει ζαλάδα το πρωί, όταν σηκώνεσαι, επειδή σκέφτεσαι το πώς θα περάσει κι αυτή η μέρα ή διατηρείς μια προβληματική σχέση φοβούμενος να ανοίξεις το στόμα σου και να μιλήσεις για όσα σε προβληματίζουν, κάτσε και περίμενε να δεις που θα βρεθείς τώρα, που ο Ουρανός γυρίζει ανάδρομος. Ακούγεται απειλητικό, το ξέρω, αλλά αφού έτσι δουλεύει...

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με τον Ουρανό από τον Ταύρο, η ζωή αλλάζει και κάθε αλλαγή έχει μέσα της ένα κομμάτι που πονάει. Όμως, έστω κι αν αυτό που προτάσσεις είναι η λογική σου, προκειμένου να αμυνθείς και να προστατευτείς, το νιώθεις ότι είναι για το καλό σου. Ίσως μάλιστα νομίζεις ότι είναι ένας δρόμος που θα τον ακολουθήσεις και πρέπει να μη γυρίσεις να κοιτάξεις πίσω. Τώρα, με τον Ουρανό ανάδρομο, θα καταλάβεις ότι είναι ανθρώπινο και τα συναισθήματα σου να δεις και να κοιτάξεις πίσω, γιατί πάντα θα σε βοηθάει να θυμάσαι από που ξεκίνησες.

ΖΥΓΟΣ: Με τον Ουρανό να γυρίζει ανάδρομος στον Ταύρο, όσο κι αν προσπάθησες να αγιάσεις το προηγούμενο διάστημα οι προσπάθειες σου μπορεί να πέσουν στο κενό. Από τη μία, ενδεχόμενες κρυφές ερωτικές υποθέσεις που μπορεί να προέκυψαν επανέρχονται, όχι απλά για να σε βάλουν στον πειρασμό, αλλά και για να σε βοηθήσουν να συνειδητοποιήσεις πόσο δυνατά και αληθινά είναι τα συναισθήματα σου για τον άνθρωπο σου. Από την άλλη, μπορεί να δεις να σου βγαίνουν καταπιεσμένα συναισθήματα. Τέλος, είναι καλή περίοδος για να διεκδικήσεις κάποια χρωστούμενα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η επόμενη περίοδος, με τον Ουρανό ανάδρομο στον Ταύρο, είναι πολύ σημαντική και καλά θα κάνεις να την εκμεταλλευτείς αν θέλεις να απαλλαγείς από σχέσεις και καταστάσεις γενικότερα που μπορεί να νιώθεις εγκλωβισμένος. Αν περιμένεις από τους άλλους να σε απαλλάξουν, το τίμημα μπορεί να σου πέσει πιο βαρύ απ' όσο μπορείς να φανταστείς αυτή τη στιγμή, που δεν μπορείς... Από την άλλη, θα έχεις την ευκαιρία να καταλάβεις ότι έχεις αξιολογήσει λάθος κάποιους ανθρώπους και ίσως τους δεις με άλλο μάτι...

ΤΟΞΟΤΗΣ: Ο Ουρανός, που από σήμερα θα κινείται ανάδρομος στον Ταύρο, θα σου δώσει τη δυνατότητα να αποστασιοποιηθείς από τη δουλειά σου. Ενδεχομένως να θελήσεις ακόμα και να παραιτηθείς, πάντως με κάποιο τρόπο θα έχεις την ευκαιρία να καταλάβεις ότι έχεις γίνει θύμα μιας ρουτίνας που δε σε γεμίζει πραγματικά. Από την άλλη, ίσως πρέπει να αλλάξεις νοοτροπία, συνήθειες, ωράρια, οτιδήποτε μπορεί να κάνεις λάθος... Σίγουρα, πάντως, δεν μπορείς να αδιαφορήσεις, γιατί με τον Ουρανό εκεί, δε θα βαρεθώ να σου λέω ότι τα ψυχοσωματικά έρχονται “Ουρανο”-κατέβατα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με τον Ουρανό να κινείται τους επόμενους μήνες ανάδρομος στον Ταύρο, θα έχεις την ευκαιρία να αναθεωρήσεις την άποψή σου για πράγματα, όπως το κατά πόσο είναι η κατάλληλη στιγμή να φέρεις στον κόσμο έναν απόγονο - ο οποίος βέβαια μπορεί να σου έρθει κι εκεί που δεν το περιμένεις - ή κατά πόσο ο άνθρωπος με τον οποίο είσαι μαζί σε γεμίζει και σου δίνει χαρά ή είναι απλά μια λύση για να μην είσαι μόνος σε αυτήν τη ζωή. Όπως και να ’χει, έχεις ανάγκη να απαλλαγείς από βάρη και ευθύνες και εστιάζεις στο πώς εσύ θα είσαι καλά.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με τον κυβερνήτη σου, τον Ουρανό, να γυρίζει ανάδρομος στον Ταύρο, επανέρχονται ζητήματα που αφορούν κυρίως τις οικογενειακές ισορροπίες, αλλά και κάποια ενδεχόμενη μετακόμιση ή αλλαγή ακόμα και χώρας. Ήδη μπορεί να έχεις καταλάβει ότι η οικογενειακή σταθερότητα που πίστευες ότι υπάρχει, δεν ήταν παρά μια ψευδαίσθηση. Τα συναισθήματα ακόμα και για ανθρώπους που μπορεί να ήταν και να είναι ιεροί μέσα μας κι αυτά μπορούν να αλλάξουν. Μη φοβάσαι να τα δεις. Όπως έχεις διαπιστώσει, οι ψευδαισθήσεις είναι το πρόβλημα.

ΙΧΘΥΕΣ: Με τον Ουρανό να βρίσκεται στον Ταύρο τους προηγούμενους μήνες, μπορεί να ήρθαν στη ζωή σου άνθρωποι που μέχρι πρότινος μπορεί να θεωρούσες αδιανόητο ότι θα έβρισκες σημείο επαφής. Ίσως να ήρθες πιο κοντά με ανθρώπους, όπως ίσως τα αδέρφια σου, γιατί εσύ ο ίδιος μπόρεσες να απελευθερωθείς από κάποιες αντιλήψεις που δε σε άφηναν να τους πλησιάσεις. Τώρα, που θα κινείται ανάδρομα, θα έχεις την ευκαιρία να συνειδητοποιήσεις ότι πιο σημαντικό από το να συντηρείς κάποιες ιδεοληψίες είναι το να αγαπάς τους άλλους γι’ αυτό που είναι, όπως κι αν είναι.

Πηγή: Astrologos.gr