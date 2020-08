Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ισραήλ: Θλιβερό ρεκόρ θανάτων σε ένα 24ωρο

Ο χειρότερος ημερήσιος απολογισμός από τα τέλη Φεβρουαρίου. Συνεδρίαση του Πρωθυπουργού με τους Υπουργούς Υγείας, Παιδείας και Οικονομικών.

Το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν 17 νέοι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19, με το σύνολο των θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα, να φθάνει πλέον τους 639.

Πρόκειται για τον βαρύτερο ημερήσιο απολογισμό αφότου ο κορονοϊός άρχισε να εξαπλώνεται στο Ισραήλ, στα τέλη του Φεβρουαρίου. Το προηγούμενο θλιβερό ρεκόρ (15 νεκροί) είχε καταγραφεί την 4η Αυγούστου.

Το ίδιο διάστημα, επιβεβαιώθηκαν 1.558 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι έχουν προσβληθεί, να φθάνει τους 88.151.

Ο αριθμός των λεγόμενων ενεργών κρουσμάτων μειώθηκε σε 25.403. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, μειώθηκε στους 369 (από 375) εκ του συνόλου των 762 ανθρώπων που έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν αναρρώσει αυξήθηκε σε 62.109 (+2.029 σε 24 ώρες).

Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προήδρευσε σε συνεδρίαση με τους Υπουργούς Παιδείας, Υγείας και Οικονομικών και τον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, με αντικείμενο ιδίως την έναρξη της σχολικής χρονιάς. «Κάνουμε το παν ώστε η σχολική χρονιά να αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η ημερομηνία-στόχος», τόνισε ο Νετανιάχου μετά τη συνάντηση.