Κόσμος

Πυρκαγιά στην Καλιφόρνια: Εκκενώνονται κατοικημένες περιοχές (βίντεο)

Μέσα σε τρεις ώρες, η γιγαντιαία πυρκαγιά έκανε στάχτη 40.000 στρέμματα!

Οι Αρχές της Καλιφόρνια διέταξαν την κατεπείγουσα απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων εξαιτίας μίας γιγαντιαίας πυρκαγιάς, που επεκτείνεται με μεγάλη ταχύτητα βόρεια του Λος Άντζελες και είχε ήδη απανθρακώσει 40.000 στρέμματα γης νωρίς το βράδυ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Lake Hughes, καίγοντας αρχικά μια σχετικά μικρή επιφάνεια 200 στρεμμάτων, προτού εξαπλωθεί και μετατρέψει σε αποκαΐδια 40.000 στρέμματα μέσα σε κάτι περισσότερο από τρεις ώρες, τόνισε το πυροσβεστικό σώμα της κομητείας του Λος Άντζελες.

Έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 300 πυροσβέστες, με την υποστήριξη ελικοπτέρων και αεροσκαφών, για να ελέγξουν την κατάσταση. «Οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται στη διαδικασία της απομάκρυνσης» από τα σπίτια τους με μέριμνα της αστυνομίας της κομητείας, διευκρίνισε το Πυροσβεστικό Σώμα μέσω Twitter. «Σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να σας βοηθήσουμε για να μεταφερθείτε εσείς και οι οικείοι σας σε ασφαλείς τοποθεσίες», προσέθεσε.

Οι πυρκαγιές μεγάλης κλίμακας έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια στην Καλιφόρνια, εν μέρει εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Η φονικότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Καλιφόρνιας, η αποκαλούμενη “Camp Fire”, εκδηλώθηκε τον Νοέμβριο του 2018 στο βόρειο τμήμα της πολιτείας και στοίχισε τη ζωή σε 86 ανθρώπους.