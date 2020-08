Πολιτική

Πολεμικά πλοία στην ανατολική Μεσόγειο στέλνει ο Μακρόν

Ηχηρή παρέμβαση από τη Γαλλία, εν όψει του Συμβουλίου των ΥΠΕΞ της ΕΕ για τις τουρκικές προκλήσεις. Στο Ισραήλ ο Νίκος Δένδιας.

Συνεχίζει τις προκλητικές της ενέργειες η Άγκυρα, με το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis - που συνοδεύεται από τουρκικά πολεμικά πλοία - να επιστρέφει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, από την οποία είχε εξέλθει το απόγευμα της Τρίτης, προδιαθέτοντας για αποκλιμάκωση της έντασης. Τα ξημερώματα της Τετάρτης, το Oruc Reis έκανε στροφή 180 μοιρών, βάζοντας ρότα για την περιοχή στην οποία βρισκόταν πριν από δύο ημέρες. Τις κινήσεις των τουρκικών πλοίων παρακολουθεί προσεκτικά ο ελληνικός στόλος.

Την ανησυχία του για τις εντάσεις που προκαλούνται από τις μονομερείς αποφάσεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τις έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες θα πρέπει να σταματήσουν για να υπάρξει διάλογος μεταξύ των γειτονικών χωρών και συμμάχων στους κόλπους του ΝΑΤΟ, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθεί η γαλλική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Σε ανάρτηση που έκανε στα ελληνικά, ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε: «Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ανησυχητική. Οι μονομερείς αποφάσεις της Τουρκίας σε θέματα πετρελαϊκής έρευνας προκαλούν εντάσεις. Αυτές πρέπει να σταματήσουν, ώστε να ευοδωθεί ένας ήρεμος διάλογος μεταξύ χωρών γειτονικών και συμμάχων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αποφάσισα να ενισχύσω προσωρινά τη γαλλική στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο τις επόμενες ημέρες, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα».

Με ανάρτησή του στο twitter, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε στα γαλλικά τον Πρόεδρο Μακρόν για την αλληλεγγύη που επέδειξε και τόνισε: «Ο Emmanuel Macron είναι αληθινός φίλος της Ελλάδας αλλά και ένθερμος υπερασπιστής των ευρωπαϊκών αξιών και του διεθνούς δικαίου».

Η Αθήνα συνεχίζει τη διπλωματική της αντεπίθεση απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα, ενώ αυστηρό μήνυμα στη γείτονα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η πατρίδα μας δεν απειλεί αλλά και δεν εκβιάζεται. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι καμία πρόκληση δεν θα μείνει αναπάντητη. Έκρουσε δε τον κώδωνα κινδύνου λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ας το γνωρίζουν όλοι: Ο κίνδυνος ατυχήματος καραδοκεί…»

Στο Ισραήλ μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον ομόλογό του, Γκάμπι Ασκενάζι. Οι συζητήσεις θα εστιασθούν στις τουρκικές προκλήσεις και τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ σε διμερές επίπεδο και στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-ΗΠΑ).

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, έγινε άμεσα αποδεκτό το αίτημα της Ελλάδας να συγκληθεί εκτάκτως την Παρασκευή το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. με αντικείμενο τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ίδια ημέρα, τετ α τετ με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, θα έχει στη Βιέννη ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Νίκος Δένδιας.

Οι ενέργειες της Τουρκία αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και λαμβάνουν μια στιβαρή απάντηση από την πλευρά της Ελλάδας, τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η Ελλάδα να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, απάντησε ότι δεν έχει ληφθεί καμία τέτοια απόφαση, αλλά είναι ένα ενδεχόμενο που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε περίπτωση που η ένταση δεν εκτονωθεί, καθώς δεν ανησυχούμε μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αφού το δίκαιο είναι με το μέρος μας.