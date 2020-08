Κοινωνία

Μεγάλη φωτιά στην Ικαρία

“Συναγερμός” στην Πυροσβεστική, καθώς οι φλόγες απειλούν οικισμούς.

(φωτογραφία αρχείου)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοκαμπίου Ικαρίας.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες μάλιστα ενισχύθηκαν τα ξημερώματα. Έτσι, το πρωί επιχειρούν συνολικά 40 πυροσβέστες, με 10 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι κάτοικοι οικισμών, για την προληπτική εκκένωση σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.