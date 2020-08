Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακάθεκτη συνεχίζει η πανδημία στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Άγγιξαν» τους 1.500 οι θάνατοι μέσα σε 24 ώρες. Ίλιγγο προκαλεί ο αριθμός των κρουσμάτων.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν τις προηγούμενες 24 ώρες τουλάχιστον 1.459 νέους θανάτους εξαιτίας της COVID-19, με τον απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού να φθάνει πλέον τους 166.063 νεκρούς, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, η οποία βασίζεται στις ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών των πολιτειών.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν τουλάχιστον 51.848 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που προσβλήθηκαν να ανέρχεται σε 5,22 εκατομμύρια, σύμφωνα με την καταμέτρηση.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα στον πλανήτη από την πανδημία σε απόλυτα μεγέθη, τόσο ως προς τον αριθμό των νεκρών, όσο και ως προς αυτόν των μολύνσεων.