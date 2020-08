Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ινδία: σοκ από το νέο ρεκόρ κρουσμάτων

Η Ινδία καταγράφει πάνω από 50.000 μολύνσεις ημερησίως επί 15 συνεχόμενες ημέρες.

Η Ινδία κατέγραψε ρεκόρ μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 σε ημερήσια βάση, με 66.999 νέες να επιβεβαιώνονται τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό πλησίασε έτσι τα 2,4 εκατομμύρια. Πρόκειται για τον τρίτο υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων μόλυνσης στην υφήλιο, πίσω μόνο από αυτούς που έχουν ανακοινωθεί στις ΗΠΑ και στη Βραζιλία.

Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 ξεπέρασε εξάλλου σήμερα τους 47.000, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δημοσιοποίησε το υπουργείο.