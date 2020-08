Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Εξαιρετικά δυσοίωνες οι προβλέψεις για την Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου απευθύνει έκκληση για αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.