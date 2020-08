Πολιτική

Στροφή 180 μοιρών έκανε ξανά το Oruc Reis

Επιστρέφει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα το τουρκικό ερευνητικό σκάφος.

Συνεχίζει τις προκλητικές της ενέργειες η Άγκυρα, με το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis - που συνοδεύεται από τουρκικά πολεμικά πλοία - να επιστρέφει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, από την οποία είχε εξέλθει το απόγευμα της Τρίτης, προδιαθέτοντας για αποκλιμάκωση της έντασης.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, το Oruc Reis έκανε στροφή 180 μοιρών, βάζοντας ρότα για την περιοχή στην οποία βρισκόταν πριν από δύο ημέρες.

Τις κινήσεις των τουρκικών πλοίων παρακολουθεί προσεκτικά ο ελληνικός στόλος.