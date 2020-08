Πολιτική

Γεραπετρίτης στον ΑΝΤ1: η Τουρκία είναι παρίας του Διεθνούς Δικαίου (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός Επικρατείας για το ενδεχόμενο προσφυγής στη Χάγη, αλλά και την κριτική της αντιπολίτευσης για τη συμφωνία με την Αίγυπτο.

Ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», τόνισε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή αποτελεί τον παρία του Διεθνούς Δικαίου.

Όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, η Τουρκία βρίσκεται μπροστά σε ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία είναι αντιμέτωπη με μια σειρά αποτυχημένων επιχειρήσεων στην περιοχή κι από την άλλη με μείζονα οικονομική κρίση καθώς η τουρκική λίρα βουλιάζει. Κατά συνέπεια ο Ερντογάν προχωράει σε μια σειρά προκλητικών ενεργειών, αφενός για να δηλώσει «παρών» στη διεθνή διπλωματική σκηνή κι αφετέρου για να στείλει ένα μήνυμα στο εσωτερικό της χώρας του.

Σε κάθε περίπτωση, είπε ο Υπουργός Επικρατείας, οι ενέργειες της Τουρκία αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και λαμβάνουν μια στιβαρή απάντηση από την πλευρά της Ελλάδας.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η Ελλάδα να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, απάντησε ότι δεν έχει ληφθεί καμία τέτοια απόφαση, αλλά είναι ένα ενδεχόμενο που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε περίπτωση που η ένταση δεν εκτονωθεί, καθώς δεν ανησυχούμε μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αφού το δίκαιο είναι με το μέρος μας.

Ο κ. Γεραπετρίτης, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε διπλωματικό μέσο και πρόσθεσε πως διπλωματικά βρισκόμαστε στην καλύτερη θέση που είχαμε ποτέ.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Επικρατείας, η Άγκυρα αντέδρασε σπασμωδικά στη συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για την οριοθέτηση ΑΟΖ και ερωτηθείς για την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για το θέμα αυτό, απάντησε ότι η θέση της αντιπολίτευσης καταρχήν δεν είναι ενιαία και ότι καλό θα ήταν όταν αναφερόμαστε σε εθνικά θέματα να μην τα προσεγγίζουμε με μικροπολιτική διάθεση.