Κορονοϊός: Αποσωληνώθηκε η 27χρονη γιατρός

Ευχάριστα τα νέα για την κοπέλα, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Αποσωληνώθηκε το πρωί της Πέμπτης η 27χρονη ειδικευόμενη γιατρός, η οποίας δίνει μάχη με την COVID-19 και χθες κρίθηκε σκόπιμο να διασωληνωθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η 27χρονη νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και διαγνώστηκε θετική στον ιό μετά την επιστροφή της από διακοπές στην Χαλκιδική.

Η περίπτωση αυτή αποτελεί ένα δυσάρεστο παράδειγμα, το οποίο όμως επιβεβαιώνει την άποψη των ειδικών, πως οι νέοι άνθρωποι δεν είναι άτρωτοι στον κορονοϊό.

Κρούσματα Αυγούστου: Στα 36 χρόνια έχει κατέβει ο μέσος όρος ηλικίας

Τον κώδωνα του κινδύνου για την επικινδυνότητα του κορονοϊού, έκρουσε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτηση που έκανε την Τετάρτη στα social media.

Ειδικότερα, απευθυνόμενος στους νέους, ο Υπουργός Υγείας, επισημαίνει πως ο μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων του Αυγούστου έχει κατέβει στα 36 χρόνια!

«Η επικινδυνότητα του κορονοϊού είναι η ευκολία μετάδοσής του. Αυτό συμβαίνει ακόμα και εάν είσαι νέος και νομίζεις πως είσαι άτρωτος. Ο μέσος όρος ηλικίας όσων έχουν νοσήσει τον Αύγουστο, έχει κατέβει πια στα 36 χρόνια...», γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Κικίλιας.