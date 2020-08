Αθλητικά

ΝΒΑ: στα “μαλακά” ο Αντετοκούνμπο για την κουτουλιά

Η διοργανώτρια Αρχή του ΝΒΑ, εμφανίστηκε επιεικής απέναντι στον Έλληνα διεθνή για την αντιαθλητική συμπεριφορά του στον αγώνα με τους Ουίζαρντς.

Χωρίς ουσιαστικές συνέπειες ήταν η κουτουλιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Μόριτζ Βάγκνερ, κατά την διάρκεια του αγώνα των Μπακς με τους Ουίζαρντς.

Ο Έλληνας άσος αποβλήθηκε από την αναμέτρηση για αντιαθλητική συμπεριφορά και λίγο μετά το τέλος του αγώνα ζήτησε συγγνώμη, αναγνωρίζοντας το λάθος του.

Η διοργανώτρια Αρχή του ΝΒΑ, τιμώρησε τον περυσινό MVP με αποκλεισμό από έναν αγώνα, κάτι που σημαίνει ότι ο Giannis δεν θα παίξει στην αναμέτρηση με τους Μέμφις Γκρίζλις (σ.σ.ξημερώματα Παρασκευής 14/8), που είναι και η τελευταία της κανονικής περιόδου, αλλά θα δώσει κανονικά «το παρών» στα play off, όπου τα «ελάφια» θα αντιμετωπίσουν στον πρώτο γύρο τους Ορλάντο Μάτζικ.