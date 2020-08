Κοινωνία

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο πλοίο “Αδαμάντιος Κοραής”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς τροποποιούνται τα δρομολόγια από Αλεξανδρούπολη για Σαμοθράκη και Λήμνο.

Αποκαταστάθηκε η μηχανική βλάβη στο επιβατηγό/οχηματαγωγό πλοίο “Αδαμάντιος Κοραής” που, από το πρωί της Τετάρτης, ήταν ακινητοποιημένο με 597 επιβάτες στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Το πλοίο αναχώρησε στις 02:05 τα ξημερώματα της Πέμπτης από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για τη Σαμοθράκη, με 487 επιβάτες, 98 ΙΧ, τέσσερα φορτηγά και 19 δίκυκλα. Τρεις ώρες αργότερα επέστρεψε εκ νέου στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, για το επόμενο καθιερωμένο δρομολόγιο του με προορισμό τη Λήμνο.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία, με ανακοίνωσή της, ζήτησε “συγγνώμη” από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση που προκλήθηκε και ανέφερε ότι σε όσους επιβάτες δεν θέλησαν να ταξιδέψουν, επιστράφηκε το αντίτιμο του εισιτηρίου τους.

Η εταιρεία επιπλέον παρουσίασε και το νέο πρόγραμμα δρομολογίων που τροποποιήθηκε και είναι ως εξής:

Λιμάνι - Ώρα Αφ. Αν.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 02:00

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 03:50 - 04:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 06:20 - 06:50

06:20 - 06:50 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 08:40 - 09:00

ΛΗΜΝΟΣ 11:50 - 12:00

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 14:50 - 15:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 17:20 - 18:00

17:20 - 18:00 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 19:50 - 20:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 22:20