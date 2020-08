Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμη δυο θάνατοι μέσα σε λίγες ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυο ασθενείς υπέκυψαν στον κορονοϊό, μεγαλώνοντας τη μακάβρια λίστα των θυμάτων.

Ακόμη δυο θύματα της πανδημίας θρηνεί η χώρα μας. Ο λόγος για έναν 87χρονο που κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και έναν 82χρονο που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη, με υποκείμενα νοσήματα.

Έτσι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων της πανδημίας στη χώρα μας, ανήλθε στα 218.