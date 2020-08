Αθλητικά

Champions League: Ιδιαίτερη η “μονομαχία” Λειψία-Ατλέτικο Μαδρίτης

Δύο διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου κοντράρονται για την πρόκριση στους “4” της διοργάνωσης.

Ο αποψινός (22:00) προημιτελικός του Champions League, ανάμεσα στη Λειψία και την Ατλέτικο Μαδρίτης, δεν είναι ένας αγώνας, όπως όλοι οι άλλοι. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης αναμέτρησης, έγκειται στο γεγονός, ότι θα... αναμετρηθούν δύο “ξεχωριστοί” προπονητές.

Και ασφαλώς, μπάλα δεν παίζουν οι προπονητές, όμως με την προσωπικότητα και την ιδιοσυγκρασία τους, διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη ενός αγώνα, πολλώ δε μάλλον, όταν πρόκειται για νοκ-άουτ αναμέτρηση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Παθιασμένοι, εκρηκτικοί και ιδιαιτέρως εκδηλωτικοί, ο Τζούλιαν Νάγκελσμαν και ο Ντιέγκο Σιμεόνε, θα βρίσκονται στην άκρη του πάγκου, της γερμανικής και της ισπανικής ομάδας, αντίστοιχα. Δύο προπονητές, που τους χωρίζουν 18 χρόνια και διαφορετική προσέγγιση του παιχνιδιού, όπως σημειώνει στην ανάλυσή του το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Μόλις στα 32 χρόνια της ζωής του, ο Γερμανός τεχνικός, έδωσε τα... διαπιστευτήρια του σε πολύ νεαρή -για προπονητή- ηλικία, δημιουργώντας μία εκπληκτική Χοφενχάιμ. Για να ακολουθήσει η... προαγωγή στη Λειψία, όπου συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το έργο του. Ο Νάγκελσμαν χαρακτηρίζεται για την ποδοσφαιρική ευφυΐα που διαθέτει και θεωρείται ένας... νέος Γκουαρντιόλα. Είναι “εμμονικός” με την τακτική και λάτρης της αρωγής που προσφέρει η τεχνολογία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εφαρμόζει ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο στο παιχνίδι της ομάδας του, με κυρίαρχο στοιχείο την διαρκή κίνηση. Η εφετινή Λειψία, είναι εξαιρετική στην κατοχή μπάλας και στην... αστραπιαία μετάβαση από την επίθεση στην άμυνα και τούμπαλιν.

Όσον αφορά στον Αργεντινό τεχνικό, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Σε ηλικία 50 ετών, ο “Τσόλο” είναι ο δημιουργός της Ατλέτικο Μαδρίτης που θαυμάζουμε όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι τα τελευταία χρόνια. Το μεγαλύτερο προσόν του Σιμεόνε, είναι η ικανότητα του να μεταδίδει το πάθος που τον διακατέχει στους ποδοσφαιριστές του, χωρίς να τους φορτώνει με άγχος και ανασφάλεια. Εξαιρετικός στον τομέα της μεταδοτικότητας, ο Αργεντινός προπονητής, υπερασπίζεται όποτε κρίνει απαραίτητο, τους παίκτες του, ακόμη κι εάν γνωρίζει πως έχουν κάνει λάθος. Σε αντίθεση με τον Νάγκελσμαν, ο οποίος δεν διστάζει να τους... εκθέτει δημοσίως, στην περίπτωση που κρίνει πως αυτό είναι χρήσιμο. Ο Σιμεόνε, πιστεύει και εφαρμόζει ιδανικά την αμυντική λειτουργία ως βασικό στοιχείο στο παιχνίδι της ομάδας του. Είναι χαρακτηριστικό, ότι σε 38 αγωνιστικές της εφετινής La Liga, οι “ροχιμπλάνκος” δέχθηκαν μόλις 27 τέρματα. Στοιχείο που τελικά, τους έδωσε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα, παρά το γεγονός ότι ο Σιμεόνε επικρίθηκε έντονα από τον Τύπο για την έλλειψη επιθετικότητας στο παιχνίδι των Μαδριλένων. Κι επειδή, στο ποδόσφαιρο, αυτό που μετρά σε τελική ανάλυση, είναι το αποτέλεσμα, από το 2011 και υπό τις οδηγίες του “Τσόλο”, η Ατλέτικο μετρά ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας, δύο Europa League, δύο ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, καθώς επίσης και δύο χαμένους τελικούς Champions League.