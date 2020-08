Life

Χάρι και Μέγκαν έγιναν κάτοικοι Καλιφόρνιας

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ αγόρασαν το πρώτο τους σπίτι.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ απέκτησαν κατοικία στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ αγόρασαν κρυφά στέγη στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το Page Six.

Ο Χάρι και η Μέγκαν «ζουν ήσυχα στο σπίτι τους στη Σάντα Μπάρμπαρα από τις αρχές Ιουλίου. Δεν είναι φιλοξενούμενοι της Όπρα (Γουίνφρεϊ) ή κάποιου άλλου, αγόρασαν την κατοικία. Εδώ θέλουν να συνεχίσουν τη ζωή τους μετά την έξοδο από το Ηνωμένο Βασίλειο» αναφέρει το δημοσίευμα.

«Αυτό είναι το μέρος, στο οποίο σκοπεύουν να είναι ευτυχισμένοι, να κάνουν καλούς φίλους και να μεγαλώσουν τον [γιο τους] Άρτσι, δίνοντάς του την ευκαιρία να παίξει με άλλα παιδιά της ηλικίας του» σημείωσε πηγή κοντά στον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μάρκλ στο Page Six.

«Αυτό είναι το πρώτο σπίτι και για τους δύο» ανέφερε η πηγή. «Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για εκείνους ως ζευγάρι και ως οικογένεια- να έχουν απόλυτη ιδιωτικότητα για έξι εβδομάδες από τότε που μετακόμισαν».

Η Σάντα Μπάρμπαρα είναι μια από τις πλουσιότερες κοινότητες στις ΗΠΑ.

«Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ μετακόμισαν στο οικογενειακή τους κατοικία τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους» δήλωσε εκπρόσωπος των Σάσεξ. «Έχουν τακτοποιηθεί στην ήσυχη ιδιωτικότητα της κοινότητάς τους και ελπίζουν ότι αυτό θα γίνει σεβαστό για τους γείτονές τους, καθώς και για τους ίδιους ως οικογένεια» προσέθεσε.