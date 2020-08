Κόσμος

Ηρωίδα αστυνομικός έσωσε άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο από διερχόμενο τρένο (βίντεο)

Τη συγκλονιστική στιγμή απαθανάτισε η κάμερα στην στολή της. Λίγα δευτερόλεπτα αν αργούσε, ο άτυχος άνδρας θα είχε γίνει κομμάτια.

Viral έχει γίνει το βίντεο της διάσωσης ενός άνδρα καθηλωμένου σε αναπηρικό αμαξίδιο, ο οποίος εγκλωβίστηκε στις ράγες, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Η αστυνομικός Έρικα Ουρέα έτυχε να περνά από το σημείο, όταν αντιλήφθηκε πως ένα άτομο είχε εγκλωβιστεί στις ράγες του τρένου.

Ενώ ο συρμός πλησίαζε, εκείνη πετάχτηκε έξω από το περιπολικό κι έτρεξε στο πλευρό του ανάπηρου άνδρα. Το αναπηρικό αμαξίδιο είχε εγκλωβιστεί στις ράγες και εκείνος δεν μπορούσε να απομακρυνθεί.

Τον άρπαξε και τον τράβηξε μακριά, δευτερόλεπτα πριν περάσει το τρένο

Ο 66χρονος άνδρας στάθηκε τυχερός, αφού η αστυνομικός αποδείχθηκε “φύλακας-άγγελος” για τον ίδιο.