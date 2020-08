Πολιτική

Γαλλικό πολεμικό πλοίο και μαχητικά αεροσκάφη έφθασαν στην Κρήτη

Λίγες μόλις ώρες αφότου ο Πρόεδρος Μακρόν, ανακοίνωσε πως θα ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία της Γαλλίας στην ανατολική Μεσόγειο.

Δύο γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη και ένα ελικοπτεροφόρο έφθασαν στην Κρήτη, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση από τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, για ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας της χώρας του στη Μεσόγειο, με φόντο τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην περιοχή.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Πρόεδρος της Γαλλίας εξέφρασε την ανησυχία του για τις εντάσεις που προκαλούνται από τις μονομερείς αποφάσεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τις έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο..

Με ανάρτησή του στο twitter, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε στα γαλλικά τον Πρόεδρο Μακρόν για την αλληλεγγύη που επέδειξε και τόνισε: «Ο Emmanuel Macron είναι αληθινός φίλος της Ελλάδας αλλά και ένθερμος υπερασπιστής των ευρωπαϊκών αξιών και του διεθνούς δικαίου».

