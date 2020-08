Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ρωσία: νέα εκατόμβη νεκρών και χιλιάδες κρούσματα σε 24 ώρες

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Ρωσία, ξεπέρασαν πλέον τις 900.000. ο τέταρτος υψηλότερος αριθμός στον πλανήτη.

Η Ρωσία ανακοίνωσε 5.057 νέα κρούσματα του κορονοϊού σήμερα, εξέλιξη που ανεβάζει τον αριθμό των περιστατικών στη χώρα σε 907.758, τον τέταρτο υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων στον κόσμο.

Η ρωσική ομάδα δράσης για τον κορονοϊό ανακοίνωσε ότι 124 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες, με τον επίσημο αριθμό των νεκρών να ανέρχεται πλέον σε 15.384.