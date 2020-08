Πολιτική

Ερντογάν: η Τουρκία δεν κυνηγά περιπέτειες

Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι η «μόνη λύση στη Μεσόγειο είναι ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις», αλλά επέρριψε στην Ελλάδα τις ευθύνες για την κλιμάκωση της έντασης.

«Η μόνη λύση στη Μεσόγειο είναι ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις, η Τουρκία δεν κυνηγά περιπέτειες», δήλωσε σύμφωνα με το Reuters, ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη συνέχεια όμως ο κ. Ερντογάν, επιτέθηκε κατά της χώρα μας, υποστηρίζοντας πως η κλιμάκωση της έντασης οφείλεται στις ελληνικές ενέργειες και πρόσθεσε πως θα συζητήσει το θέμα με τη Γερμανίδα Καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Σύμωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο, «μια επωφελής συμφωνία για Ελλάδα και Τουρκία είναι εφικτή μέσω του διαλόγου», αλλά στη συνέχεια διεμήνυσε ότι «το Ορούτς Ρέις» θα συνεχίσει τις σεισμικές έρευνες έως τις 23 Αυγούστου.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της Ελλάδας σε Αιγαίο και Μεσόγειο ως "μοχθηρή" σημειώνοντας ότι «οι αξιώσεις της Αθήνας για το Καστελλόριζο το οποίο απέχει μόλις δύο χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές και 580 από την ηπειρωτική Ελλάδα δεν εξηγούνται με την κοινή λογική».

Ο Τούρκος πρόεδρος επιτέθηκε και στον Γάλλο ομόλογό του με αφορμή τη χθεσινή παρέμβασή του με την οποία καλούσε την Τουρκία να σταματήσει τις μονομερείς της ενέργειες, λέγοντας ότι «ο Μακρόν και άλλοι όπως αυτός το μόνο που θέλουν είναι να επαναφέρουν την αποικιοκρατική περίοδο με τις ενέργειές τους στην περιοχή, κάτι που δεν είναι επιδίωξη της Αγκύρας», σύμφωνα με το euro2day.gr.