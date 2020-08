Πολιτική

Μήνυμα στην Τουρκία η κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας-Γαλλίας (βίντεο)

Την ώρα που το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis, συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία, “αλωνίζει” στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και ο Ερντογάν ρίχνει... λάδι στη φωτιά με εμπρηστικές δηλώσεις, Ελλάδα και Γαλλία έστειλαν ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα, με την πραγματοποίηση κοινής ναυτικής άσκησης την Πέμπτη. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μέσων και προσωπικού των δύο χωρών, στη θαλάσσια περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής την οποία έχει δεσμεύσει με παράνομη NAVTEX η Τουρκία για διεξαγωγή ερευνών.

Στην άσκηση συμμετείχαν οι Φρεγάτες (Φ/Γ) «ΣΠΕΤΣΑΙ», «ΑΙΓΑΙΟΝ», «ΛΗΜΝΟΣ», «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ» και Γαλλική ομάδα πλοίων (Task Force) αποτελούμενη από το Γαλλικό Ελικοπτεροφόρο FS «TONNERRE» και τη Φρεγάτα FS «LA FAYETTE».

Η εν λόγω άσκηση περιελάμβανε προχωρητικούς ελιγμούς, αντικείμενα κοινής επιχειρησιακής σχεδίασης, ανταλλαγής τακτικής εικόνας, επικοινωνιών καθώς και συνεργασία πτητικών μέσων και συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο.

Επίσης, στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών, δύο γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale προσγειώθηκαν και χρησιμοποίησαν για επανεξυπηρέτηση τις εγκαταστάσεις της 115 Πτέρυγας Μάχης στη Σούδα.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Πρόεδρος της Γαλλίας εξέφρασε την ανησυχία του για τις εντάσεις που προκαλούνται από τις μονομερείς αποφάσεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τις έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο..

Με ανάρτησή του στο twitter, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε στα γαλλικά τον Πρόεδρο Μακρόν για την αλληλεγγύη που επέδειξε και τόνισε: «Ο Emmanuel Macron είναι αληθινός φίλος της Ελλάδας αλλά και ένθερμος υπερασπιστής των ευρωπαϊκών αξιών και του διεθνούς δικαίου».

Η Αθήνα συνεχίζει τη διπλωματική της αντεπίθεση απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα, ενώ αυστηρό μήνυμα στη γείτονα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η πατρίδα μας δεν απειλεί αλλά και δεν εκβιάζεται. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι καμία πρόκληση δεν θα μείνει αναπάντητη. Έκρουσε δε τον κώδωνα κινδύνου λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ας το γνωρίζουν όλοι: Ο κίνδυνος ατυχήματος καραδοκεί…»

Στο Ισραήλ ταξίδεψε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας για συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον ομόλογό του, Γκάμπι Ασκενάζι. Οι συζητήσεις θα εστιασθούν στις τουρκικές προκλήσεις και τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ σε διμερές επίπεδο και στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-ΗΠΑ).

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, έγινε άμεσα αποδεκτό το αίτημα της Ελλάδας να συγκληθεί εκτάκτως την Παρασκευή το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. με αντικείμενο τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ίδια ημέρα, τετ α τετ με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, θα έχει στη Βιέννη ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Νίκος Δένδιας.

Οι ενέργειες της Τουρκία αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και λαμβάνουν μια στιβαρή απάντηση από την πλευρά της Ελλάδας, τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η Ελλάδα να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, απάντησε ότι δεν έχει ληφθεί καμία τέτοια απόφαση, αλλά είναι ένα ενδεχόμενο που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε περίπτωση που η ένταση δεν εκτονωθεί, καθώς δεν ανησυχούμε μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αφού το δίκαιο είναι με το μέρος μας.