Κοινωνία

Σκόπευε να “πλημμυρίσει” την αγορά με ναρκωτικά χάπια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης είχε μπει παράνομα από την Τουρκία στην Ελλάδα μέσω του ποταμού Έβρου.

Σχεδόν 4.000 ναρκωτικά δισκία φέρεται ότι μετέφερε από την Τουρκία στην Ελλάδα ένας αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής, σε αγροτική περιοχή του Διδυμοτείχου Έβρου.

Συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε σακίδιο που είχε στην κατοχή του ο δράστης, ο οποίος εισήλθε παράνομα από την Τουρκία στην Ελλάδα μέσω του ποταμού Έβρου, εντόπισαν τρεις νάιλον συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 3.997 ναρκωτικά δισκία, τα οποία κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής.