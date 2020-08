Πολιτισμός

Ντίνος Χριστιανόπουλος: σε κλίμα οδύνης η κηδεία του

Η Θεσσαλονίκη αποχαιρέτησε έναν από τους μεγαλύτερους ανθρώπους των γραμμάτων, της γενιάς του.

Στην τελευταία του κατοικία, στα κοιμητήρια της Αναστάσεως του Κυρίου, στη Θέρμη, οδηγήθηκε το μεσημέρι ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Η κηδεία του έγινε δημοτική δαπάνη, ενώ η ερχόμενη διοργάνωση των «Δημητρίων» θα είναι αφιερωμένη στην μνήμη του.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε νωρίτερα, στις δέκα το πρωί, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις Σαράντα Εκκλησιές, παρουσία του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα, τοπικών βουλευτών και περιορισμένου αριθμού ατόμων που φορούσαν μάσκες και έκαναν χρήση μέσων ατομικής προστασίας από τον κορονοϊό, κυρίως ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού και φίλων του ποιητή.

Στα επιγράμματα των στεφανιών που κατατέθηκαν στη μνήμη του, μεταξύ αυτών και του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνου Τασιούλα, οι αναφορές παρέπεμπαν στην αγάπη για το έργο και τη ζωή του Ντίνου Χριστιανόπουλου και στο ασυμβίβαστο πνεύμα του εκλιπόντος, που άλλωστε αποτυπώνονταν στη γραφή του. Το ίδιο και οι αφιερώσεις στο βιβλίο για το κοινό, έξω από την εκκλησία. «Καλό ταξίδι σου στην αιωνιότητα... καλό παράδεισο ποιητή.. θα πλανάσαι πάνω από τη Θεσσαλονίκη», έγραψαν φίλοι του στο βιβλίο αφιερώσεων.

«Εγκαταλείπω την ποίηση δε θα πει προδοσία, δε θα πει ανοίγω ένα παράθυρο για τη συναλλαγή...», έγραφε, μεταξύ άλλων, ήδη από το 1956, ο Ντίνος Χριστιανόπουλος. «Να μην με κατηγορήσουν για ευκολία, πως δεν έσκαψα βαθιά, πως δε βύθισα το μαχαίρι στα πιο γυμνά μου κόκαλα, όμως είμαι άνθρωπος κι εγώ, επιτέλους κουράστηκα, πώς το λένε, κούραση πιο τρομαχτική από την ποίηση υπάρχει; Εγκαταλείπω την ποίηση δε θα πει προδοσία. Βρίσκει κανείς τόσους τρόπους να επιμεληθεί την καταστροφή του...». Η βεβαιότητα που υπήρχε σε όσους τον ήξεραν, όσους γνώριζαν το έργο του, είναι ότι δεν την εγκατέλειψε ποτέ.

«Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά ίσως τον μεγαλύτερο της γενιάς του, λογοτέχνη, ποιητή, μελετητή, διηγηματογράφο, άνθρωπο των τεχνών, των γραμμάτων. Είναι μεγάλο το πλήγμα. Τον αποχαιρετήσαμε σήμερα, αλλά προφανώς το έργο του θα μείνει ανεξίτηλο», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και πρόσθεσε πως τα ερχόμενα «Δημήτρια» θα είναι αφιερωμένα στη μνήμη του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Στον επικήδειο λόγο, που εκφώνησε στο ναό, ο κ. Ζέρβας αναφέρθηκε στο «σημαντικό, αιρετικό» έργο του ποιητή, που «κοιτούσε» στην ψυχή των ανθρώπων.

«Έφυγε και ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ίσως ο πιο μεγάλος της Θεσσαλονίκης, οπωσδήποτε ένας μεγάλος της Ελλάδας», δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Κούβελας, ενώ η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Αυγέρη σημείωσε: «Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος φεύγει την περίοδο των "ισχνών αγελάδων". Αφήνει όμως στη Θεσσαλονίκη μια πλούσια, μια τεράστια προίκα».

Στη στάση ζωής του ποιητή, «που παρά τις αντινομίες της, ήταν ξεχωριστή και υποδειγματική» αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- ο συγγραφέας Θωμάς Κοροβίνης, αλλά και στο έργο του, σημειώνοντας ότι «είναι τεράστιο και οι νέοι οφείλουν να το μελετήσουν και να πάρουν το παράδειγμα της ασκητικής και εργατικής προσπάθειας που έκανε να υψωθεί λίγο παραπάνω και να ξεπεράσει τη χαμηλότητά μας»

Στεφάνι στη μνήμη του Ντίνου Χριστιανόπουλου έστειλαν ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος Τασιούλας, το ΚΘΒΕ, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, το ΑΠΘ, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, η οικογένεια του Β. Τσιτσάνη, η δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία και προσωπικοί φίλοι του.

Στη νεκρώσιμη τελετή παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο στενός του φίλος Γιάννης Μέγας, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης Δρόσος Τσαβλής, ο εκδότης Μπάμπης Μπαρμπουνάκης, ο πρώην βουλευτής Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, ποιητές, συγγραφείς κ.ά.

Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού δεν πραγματοποιήθηκε δεξίωση και τα χρήματα θα δοθούν στην «Κιβωτό του Κόσμου».