Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: παρέμβαση εισαγγελέα για τα κρούσματα κορονοϊού στο γηροκομείο στη Θεσσαλονίκη

Ζητήθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν παραβιάστηκαν τα σχετικά μέτρα για την αποτροπή της διασποράς του ιού.

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν ευθύνες για τη διασπορά του κορονοϊού στον οίκο ευγηρίας στο Ασβεστοχώρι, όπου εντοπίστηκαν 36 κρούσματα, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Στέφανος Ζαρκαντζιάς.

Ο κ. Ζαρκαντζιάς παρήγγειλε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, με βάση το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019) περί παραβίασης των μέτρων για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας.