Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: παρέμβαση εισαγγελέα για τα κρούσματα στο γηροκομείο

Ζητήθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Τι ζητά ο Εισαγγελέας, μετά την διασπορά του ιού.

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν ευθύνες για τη διασπορά του κορονοϊού στον οίκο ευγηρίας στο Ασβεστοχώρι, όπου εντοπίστηκαν 36 κρούσματα, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Στέφανος Ζαρκαντζιάς.

Ο κ. Ζαρκαντζιάς παρήγγειλε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, με βάση το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019) περί παραβίασης των μέτρων για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας.