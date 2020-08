Αθλητικά

ΕΠΟ: εκδικάστηκαν οι προσφυγές Ξάνθης και Απόλλωνα Σμύρνης

Τι αποφάσισε το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, για τους αγώνες μπαράζ ανόδου/υποβιβασμού.

Κανονικά θα διεξαχθούν οι αγώνες μπαράζ ανόδου/υποβιβασμού ανάμεσα στην Ξάνθη και τον Απόλλωνα Σμύρνης, καθώς το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ απέρριψε τις προσφυγές των δύο συλλόγων.

Υπενθυμίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ έχει ορίσει τα δύο παιχνίδια να διεξαχθούν στις 22 και 29 Αυγούστου, με... έπαθλο για το νικητή μια θέση στη Super League της σεζόν 2020-21. Όμως, τόσο η ακριτική ομάδα, όσο και η «ελαφρά ταξιαρχία» είχαν προσφύγει στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, προκειμένου να μη διεξαχθεί ο διπλός αγώνας μπαράζ, καθώς παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις στο ρόστερ τους, αφού έχουν λήξει τα συμβόλαια αρκετών ποδοσφαιριστών τους.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι δύο ομάδες θα λύσουν εντός αγωνιστικού χώρου τις... διαφορές τους και θα διεκδικήσουν την παρουσία τους στη νέα σεζόν της Super League. Έτσι, θα πρέπει να γίνει και η κλήρωση για τη σειρά των δύο αγώνων, η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 7 Αυγούστου, αλλά αναβλήθηκε, καθώς η υπόθεση των προσφυγών της Ξάνθης και του Απόλλωνα Σμύρνης στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ εκδικάστηκε στις 10/8.

Παράλληλα, μετά την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, η Super League της αγωνιστικής περιόδου 2020-21 αναμένεται να διεξαχθεί με 14 ομάδες, όπως άλλωστε είχαν αποφασίσει οι ΠΑΕ της μεγάλης κατηγορίας, οι οποίες με ψήφους 13-1 στο διοιητικό συμβούλιο της 27ης Ιουλίου είχαν ταχθεί κατά της αναδιάρθρωσης.