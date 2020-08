Υγεία - Περιβάλλον

Βρέθηκε κορονοϊός σε φτερούγες κοτόπουλου

Κατεψυγμένες φτερούγες κοτόπουλου με κορονοϊό «ταξίδεψαν» από την Βραζιλία στην Κίνα.

Ο νέος κορονοϊός εντοπίστηκε στη διάρκεια τακτικού ελέγχου σε φτερούγες κοτόπουλου που είχαν εισαχθεί από την Βραζιλία, τη μεγαλύτερη χώρα παραγωγής κοτόπουλων παγκοσμίως, ανακοίνωσαν σήμερα οι κινεζικές αρχές.

Ο ιός εντοπίστηκε σε δείγματα που ελήφθησαν την Τρίτη από κατεψυγμένες φτερούγες κοτόπουλου, διευκρίνισαν σε ανακοίνωσή τους οι δημοτικές αρχές της μητρόπολης Σεντζέν, στη νότια Κίνα, βόρεια του Χονγκ Κονγκ.

Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι προχώρησαν "αμέσως" σε διαγνωστικούς ελέγχους στους ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με τα μολυσμένα προϊόντα, όπως και στους συγγενείς τους. Όλα τα τεστ που έγιναν ήταν αρνητικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Στην επαρχία Ανχούι, στην ανατολική Κίνα, οι δημοτικές αρχές της πόλης Ουχού ανακοίνωσαν εξάλλου σήμερα τον εντοπισμό του νέου κορονοϊού στις συσκευασίες γαρίδων που προέρχονταν από τον Ισημερινό. Τα πακέτα στα οποία εντοπίστηκε ο νέος κορονοϊός διατηρούνταν σε καταψύκτη εστιατορίου της πόλης.

Είναι η δεύτερη φορά από τις αρχές Ιουλίου που η Κίνα γνωστοποιεί την παρουσία SARS-CoV-2 σε συσκευασίες γαρίδων από τον Ισημερινό.

Τον Ιούνιο μια τεράστια αγορά στο Πεκίνο έκλεισε μετά την εμφάνιση εστίας της επιδημίας νέου κορονοϊού που αφορούσε εκατοντάδες ανθρώπους. Ίχνη νέου κορονοϊού είχαν εντοπιστεί εκεί σε σανίδα κοπής σολομού εισαγωγής.

Η COVID-19 είναι μια αναπνευστική νόσος και προς το παρόν τίποτε δεν αφήνει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να μεταδοθεί μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων προϊόντων.

Εστίες μόλυνσης έχουν εμφανιστεί από τότε που άρχισε η πανδημία της COVID-19 σε σφαγεία σε διάφορες χώρες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, οι ΗΠΑ ή το Βέλγιο.