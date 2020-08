Κοινωνία

Κορονοϊός - σχολεία: ανοιχτά όλα τα σενάρια για τη λειτουργία τους

Εν αναμονή της εισήγησης της επιστημονικής επιτροπής το υπουργείο Παιδείας. Πώς και πότε θα ανοίξουν τα σχολεία;

Προβληματισμός επικρατεί και στο υπουργείο Παιδείας για τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας. Γι αυτό και, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, στο τραπέζι βρίσκονται πολλές προτάσεις για το πώς και πότε θα ανοίξουν τα σχολεία!

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το υπουργείο παρακολουθεί την πορεία των κρουσμάτων και εξετάζει όλα τα σενάρια πάντα σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή, η εισήγηση της οποίας αναμένεται στα τέλη Αυγούστου.

Ανάμεσα στα σενάρια που συζητούνται φαίνεται ότι είναι και η πρόταση από την πλευρά των λοιμωξιολόγων, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούν να μην ανοίξουν τα σχολεία στις 7 Σεπτεμβρίου, αλλά στα τέλη του μήνα!