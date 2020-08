Κόσμος

Ερντογάν σε Μέρκελ: λύση στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω διαλόγου!

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεχίσει τον πόλεμο νεύρων ο Τούρκος Πρόεδρος.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γερμανίδα Καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ είχε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και άλλα, περιφερειακά θέματα.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Ερντογάν φέρεται να είπε στη Μέρκελ ότι είναι υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από τις αρχές του διαλόγου, της δικαιοσύνης και του Διεθνούς Δικαίου. Προς στιγμή, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη γερμανική προεδρία για τη συνομιλία.

«Η μόνη λύση στη Μεσόγειο είναι ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις, η Τουρκία δεν κυνηγά περιπέτειες», δήλωσε νωρίτερα, σύμφωνα με το Reuters, ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στη συνέχεια όμως ο κ. Ερντογάν, επιτέθηκε κατά της χώρα μας, υποστηρίζοντας πως η κλιμάκωση της έντασης οφείλεται στις ελληνικές ενέργειες και πρόσθεσε πως θα συζητήσει το θέμα με τη Γερμανίδα Καγκελάριο και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.