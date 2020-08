Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αυξάνονται τα νοσοκομεία που θα νοσηλεύουν κρούσματα

Με εγκύκλιο καλούνται οι διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών να ολοκληρώσουν μια σειρά ενεργειών με στόχο την αύξηση των υγειονομικών σχηματισμών που θα νοσηλεύουν επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Αυξάνεται ο αριθμός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που θα έχουν τη δυνατότητα να νοσηλεύσουν περιστατικά COVID-19 με απόφαση του Υπουργού υγείας, Βασίλη Κικίλια.

Με εγκύκλιο που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Ι. Κωτσιόπουλος, καλούνται οι διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) να ολοκληρώσουν μια σειρά ενεργειών με στόχο την αύξηση των υγειονομικών σχηματισμών που θα νοσηλεύουν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του το μέτρο λαμβάνεται «μετά την σημαντική ενίσχυση όλων των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας με περισσότερες από 6.000 προσλήψεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου της Κυβέρνησης για ενδυνάμωση του ΕΣΥ».

Πιο συγκεκριμένα:

• Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα θα νοσηλεύονται στα 14 Νοσοκομεία Αναφοράς (προστέθηκε το ΓΝΘ «Παπανικολάου») αλλά και σε επιπλέον νοσοκομεία που θα οριστούν σε κάθε ΥΠΕ ως «Νοσοκομεία- COVID».

• Τα ύποπτα κρούσματα θα νοσηλεύονται σε όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ που έχουν δηλώσει ότι διαθέτουν κλίνες COVID-19 και τα οποία θα βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

• Όταν ένας ασθενής επιβεβαιώνεται ότι έχει προσβληθεί από το νέο κορονοϊό, θα μεταφέρεται από την πρώτη στιγμή γνωστοποίησης του αποτελέσματος είτε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ώστε να απομονωθεί από τους υπόλοιπους ασθενείς, είτε σε κλινική που νοσηλεύονται άλλοι ασθενείς με COVID-19 (σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων των Νοσοκομείων). Εάν το νοσοκομείο δεν έχει την δυνατότητα νοσηλείας, οι ασθενείς θα διακομίζονται σε Νοσοκομείο Αναφοράς ή σε άλλο Νοσοκομείο- COVID με ενέργειες του ΕΚΑΒ- ΚΕΠΥ που θα έχει την ευθύνη του συντονισμού.

Τέλος, η εγκύκλιος επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη αυστηρής και σωστής τήρησης όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των περιστατικών (ύποπτων και επιβεβαιωμένων).