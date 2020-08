Κόσμος

Κορονοϊός: ξεκληρίστηκε οικογένεια στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τραγική ιστορία του ζευγαριού που έχασε τη μάχη δύο ημέρες μετά τον θάνατο του γιου του...

Σοκάρει η ιστορία του ζευγαριού στις ΗΠΑ που έζησαν ο ένας στο πλευρό του άλλου για 62 ολόκληρα χρόνια και άφησαν την τελευταία τους πνοή από κορονοϊό την ίδια, ακριβώς, ημέρα. Όμως, το τραγικό παιχνίδι της μοίρας δεν σταματά εκεί…

Ο Larry και η Vicki Freda από το Νιου Τζέρσεϊ, χτυπημένοι από την Covid-19, εξέπνευσαν στις 24 Απριλίου, σε ηλικίες 85 και 83 ετών, αντίστοιχα.

Ωστόσο, ο πόνος με τον οποίο έφυγαν ήταν αβάσταχτος, αφού δύο ημέρες νωρίτερα είχε φύγει από την ζωή και ο ένας εκ των τριών γιων τους, John, σε ηλικία 51 ετών νικημένος και αυτός από τον θανατηφόρο ιό, αφήνοντας πίσω και τρεις γιους.

Ο Κυβερνήτης της πολιτείας, Phil Murphy, τίμησε την εκλιπούσα οικογένεια προσφάτως με μια σειρά από tweets, απ’ όπου και έγινε ευρύτερα γνωστή η ιστορία τους.