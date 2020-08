Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Αναζητά πληροφορίες για τροχαίο δυστύχημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που έγινε το δυστύχημα και τι πληροφορίες ζητούν οι αστυνομικές αρχές.

Πληροφορίες για τις συνθήκες τροχαίου δυστυχήματος κατά το οποίο έχασε τη ζωή του οδηγός μοτοσικλέτας, στην περιοχή της Γλυφάδας, αναζητεί η Τροχαία.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη ΓΑΔΑ, αναφέρεται το εξής:

«Τη Δευτέρα 10.08.2020 και ώρα 21:30, επί της Λ. Βουλιαγμένης 83 (ύψος κατ/των «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ»), ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, περιοχής Δήμου Γλυφάδας, δίκυκλη μοτοσικλέτα, χρώματος λευκού, μάρκας SUZUKI, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος να επικοινωνήσει με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Ν/Α Αττικής, στα τηλέφωνα 210-9608000, 210-9608015, 210-9608009, 210-9608006 και 210-9608001».