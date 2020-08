Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Μακάβρια η λίστα στον κόσμο

Η πανδημία «καλπάζει» παγκοσμίως. Πόσοι ασθενείς έχουν καταλήξει και πόσοι κατάφεραν να κερδίσουν την μάχη. Ποιες είναι οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 750.000 ανθρώπους παγκοσμίως, μετά την ανακάλυψη του ιού στην Κίνα τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες πηγές, σήμερα, στις 15.10 ώρα Ελλάδας.

Συνολικά, 750.003 θάνατοι έχουν καταγραφεί παγκοσμίως και 20.667.684 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική είναι η πλέον πληγείσα περιοχή με 228.572 νεκρούς, ενώ σχεδόν οι μισοί από τους θανάτους παγκοσμίως από τη νόσο Covid-19 έχουν καταγραφεί σε 4 χώρες: τις ΗΠΑ (166.038), τη Βραζιλία (104.201), το Μεξικό (54.666) και την Ινδία (47.033).

Ο αριθμός των νεκρών από την Covid-19 διπλασιάστηκε από τη 2α Ιουνίου. Περισσότεροι από 100.000 νέοι θάνατοι έχουν καταγραφεί σε διάστημα 17 ημερών, από την 26η Ιουλίου.

Είχαν περάσει 114 ημέρες από την ανακοίνωση του πρώτου επίσημου θανάτου στην Κίνα μέχρι οι θάνατοι σε όλο τον κόσμο να φθάσουν τους 250.000, και χρειάστηκαν μόνο 55 επιπλέον ημέρες για να ξεπεράσουν οι νεκροί το όριο του μισού εκατομμυρίου, την 28η Ιουνίου.

Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική, η πλέον πληγείσα περιοχή στον κόσμο σε αριθμό θανάτων (228.572) και κρουσμάτων (5.822.258), συνεχίζει και βρίσκεται αντιμέτωπη με την ταχεία εξάπλωση της πανδημίας με 18.627 νέους θανάτους από επιπτώσεις της Covid-19 τις επτά τελευταίες ημέρες.

Ακολουθούν ο Καναδάς και οι ΗΠΑ (8.025), η Ασία (7.807), η Αφρική (2.654), η Ευρώπη (2.575), η Μέση Ανατολή (2.162) και η Ωκεανία (106).

Συνολικά, πίσω από τη Λατινική Αμερική, η Ευρώπη έχει καταγράψει 214.605 θανάτους και 3.433.815 κρούσματα, μπροστά από τον Καναδά και τις ΗΠΑ (175.082, 5.318.592), την Ασία (75.896, 3.709.662) και τη Μέση Ανατολή (31.182, 1.283.377).

Η Αφρική (24.272, 1.075.589) κατέγραψε άνω του 50% των θανάτων από την 6η Ιουλίου.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τους περισσότερους νέους θανάτους την τελευταία εβδομάδα (7.979), μπροστά από τη Βραζιλία (6.945), την Ινδία (6.296), το Μεξικό (4.968) και την Κολομβία (2.213).