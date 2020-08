Πολιτική

Επικοινωνία Σαρλ Μισέλ - Ερντογάν με φόντο τις προκλήσεις

Tηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Μπάρεντ Λέιντς.

Η επικοινωνία Σαρλ Μισέλ - Ερντογάν πραγματοποιήθηκε μια ημέρα πριν το έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την τουρκική προκλητικότητα. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ δεν γνωστοποίησε καμία πληροφορία σχετικά με τη συνομιλία, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συνεδριάσουν αύριο το απόγευμα, εκτάκτως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου και θα διαπιστωθεί αν υπάρχει ομοφωνία για την επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Από την άτυπη αυτή τηλεδιάσκεψη δεν αναμένονται αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Ιουλίου, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ ανέθεσαν στον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, να ετοιμάσει μια λίστα με κυρώσεις κατά της Τουρκίας, οι οποίες θα επιβληθούν σε περίπτωση που συνεχίσει τις παραβατικές ενέργειές της στην Ελληνική ΑΟΖ. Η λίστα με τις κυρώσεις αναμένεται να παρουσιαστεί στο άτυπο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της ΕΕ που θα γίνει στις 27 και 28 Αυγούστου στο Βερολίνο.

Εν τω μεταξύ, όπως έχει ανακοινώσει ο Πίτερ Στάνο, εκπρόσωπος του Ζοζέπ Μπορέλ, συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης. Σύμφωνα με τον Πίτερ Στάνο, ο Ζοζέπ Μπορέλ υποστηρίζει ότι εκτός από τα μέτρα κατά της Τουρκίας θα πρέπει να διερευνηθούν και πιθανά βήματα προς την κατεύθυνση του διαλόγου με την Άγκυρα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στην αυριανή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητηθεί η κατάσταση στο Λίβανο και στη Λευκορωσία.