Κοινωνία

Έκτακτα μέτρα ξανά στις φυλακές για τον κορονοϊό

Επιστρέφουν τα αυστηρά έκτακτα περιοριστικά μέτρα στις φυλακές, που είχαν ληφθεί την περίοδο του lockdown, λόγω της συνεχούς και ανησυχητικής αύξησης των κρουσμάτων Covid-19 στη χώρα.

Τα αυστηρά έκτακτα περιοριστικά μέτρα στις φυλακές, που είχαν ληφθεί την περίοδο του lockdown την άνοιξη, με απαγόρευση επισκεπτηρίων, αδειών κρατουμένων, μεταγωγών, κ.λπ., επαναφέρει από σήμερα η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, λόγω της συνεχούς και ανησυχητικής αύξησης των κρουσμάτων Covid-19 στη χώρα.

Με έγγραφο που έστειλε η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου, στα καταστήματα κράτησης όλης της επικράτειας, δίνει αναλυτικές οδηγίες για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από σήμερα, 13/8/2020, με σκοπό την πρόληψη της επιδημίας στις φυλακές και αναθέτει στους διευθυντές να φροντίσουν για την εφαρμογή τους και παράλληλα να μεριμνήσουν για την εξασφάλιση ηλεκτρονικής επικοινωνίας των κρατουμένων με τους οικείους τους, για όσο διάστημα διαρκέσουν οι περιορισμοί.

Σύμφωνα με την διαταγή προβλέπονται τα εξής

* Απαγόρευση των ελεύθερων επισκεπτηρίων.

* Περιορισμός στο ελάχιστο των δυνατό των κλειστών επισκεπτηρίων συγγενών και δικηγόρων

* Απαγόρευση μεταφοράς οιουδήποτε είδους φαγητού και ένδυσης από επισκέπτες σε κρατούμενους.

* Απαγόρευση μεταγωγών κρατουμένων προς εξωτερικά νοσοκομεία, για ιατρικές εξετάσεις εξαιρουμένων των εκτάκτων, σοβαρών και επειγόντων περιστατικών, για άμεση νοσηλεία και περίθαλψη και εφόσον δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους γιατρούς των Καταστημάτων Κράτησης και του Ειδικού Κέντρου Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Στο έγγραφο τής κ. Νικολάου τονίζεται ακόμα ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας «με σωστό τρόπο», από την εξωτερική φρουρά, κατά τις μεταγωγές και κατά τις έρευνες, καθώς και των σωφρονιστικών υπαλλήλων και των επισκεπτών σε όλους τους χώρους εντός του καταστήματος κράτησης.

Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι πρέπει να ενημερωθεί για την διαταγή όλο το προσωπικό, ενώ ειδικά οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι που επιστρέφουν από άδειες να τηρούν απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΕΟΔΥ(χρήση αντισηπτικών, αποστάσεις, θερμομέτρηση, κ.λπ.).

Για την απόφαση της αυτή, η κ. Νικολάου δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Η συνεχής και ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας, επιβάλλει την αναγκαιότητα να εφαρμόσουμε σημαντικά προληπτικά μέτρα, προκειμένου να αποτρέψουμε την πιθανότητα εμφάνισης κρούσματος σε έναν ευαίσθητο υγειονομικά χώρο, όπως είναι αυτός των Καταστημάτων Κράτησης».

Η Γενική Γραμματέας τόνισε ότι ο ειδικός χώρος 120 θέσεων που είχε δημιουργηθεί τον περασμένο Μάρτιο στις φυλακές Κορυδαλλού, για να υποδεχτεί τυχόν κρούσματα κορονοϊού, εξακολουθεί να υφίσταται.

«Ελπίζουμε ότι και σε αυτό το πιθανό δεύτερο κύμα του κορονοϊού θα παραμείνει απολύτως άδειος», είπε η κ. Νικολάου και συμπλήρωσε:

«Τα μέτρα αυτά, παρά τις όποιες δυσχέρειες μπορεί να επιφέρουν, είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για την υγειονομική θωράκιση των φυλακών της χώρας. Σημειώνεται ότι είναι τα ίδια, που, σε συνδυασμό με έτερα επί μέρους μέτρα, τα οποία, αν χρειαστεί θα ενταχθούν εκ νέου στον σχεδιασμό μας, απέτρεψαν την εμφάνιση του ιού εντός των Καταστημάτων Κράτησης, μία εξέλιξη που θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες».