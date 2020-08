Οικονομία

Εύβοια: Πότε θα δοθούν τα 600 ευρώ στους πληγέντες

Η πρώτη αυτή αποζημίωση αφορά ζημίες σε κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες.

Στα ταμεία των Δήμων Χαλκίδος και Διρφυέων - Μεσσαπίων θα βρίσκονται από αύριο Παρασκευή τα πρώτα χρήματα που δικαιούνται οι πληγέντες από την θεομηνία της Κυριακής και ανέρχονται σε 600 ευρώ, προκειμένου να δοθούν στους δικαιούχους. Η πρώτη αυτή αποζημίωση αφορά ζημίες σε κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, που επισκέφθηκε και σήμερα τη Χαλκίδα όπου προήδρευσε σύσκεψης στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Φάνη Σπανού, του αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ευβοίας Γιώργου Κελαηδίτη και των δημάρχων Χαλκιδέων Ελένης Βάκα και Διρφυέων - Μεσσαπίων, Γιώργου Ψαθά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ακόμη ότι «όσοι έχουν στην οικογένειά τους άτομα με ειδικές ανάγκες δικαιούνται άλλα 600 ευρώ και άλλα 600 ευρώ δικαιούνται οι πολύτεκνοι». Επίσης ο υπουργός , ανακοίνωσε την ενίσχυση των δικαιούχων για οικοσκευές, από την επομένη της καταγραφής των ζημιών, για τα σπίτια που υπέστησαν ζημιές (κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες).

Ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε την επίσπευση της καταγραφής και όπως έκανε γνωστό η αποζημίωση θα καταβληθεί αμέσως, εντός 24ωρου, από τη στιγμή που θα γίνει η καταγραφή. «Από την ημέρα που θα μου πείτε ότι έχει τελειώσει η καταγραφή των σπιτιών που καταστράφηκαν και οι επιτροπές εισηγούνται την αποζημίωση για τις οικοσκευές, την επόμενη ημέρα το πρωί τα χρήματα θα βρίσκονται στα ταμεία των δήμων σας, για να πληρώσετε αμέσως τους ανθρώπους που υπέστησαν καταστροφές», είπε. Ήδη, πρόσθεσε, εκταμιεύτηκε και η έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 1,2 δισ. για έργα αποκατάστασης της υδροδότησης και ανάπλασης των παραλιών στους δύο πληγέντες δήμους.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε οι πολίτες «να νοιώσουν εμπιστοσύνη» στο Κράτος και την Αυτοδιοίκηση. «Να μην νοιώσουν λόγια, να νοιώσουν έργα και να νοιώσουν ότι είμαστε μαζί» ανάφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «σε ό,τι αφορά την πλευρά του υπουργείου Εσωτερικών θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι 100% σε αυτό που δεσμευτήκαμε να κάνουμε».

Τέλος, υπογράμμισε, τη συμβολή των μηχανικών του υπουργείου Υποδομών «η οποία είναι πάρα πολύ ουσιαστική και δραστική». Σε δηλώσεις του, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, υπογράμμισε τον ηθικό και συμβολικό χαρακτήρα, της δεύτερης μέσα σε λίγες ημέρες επίσκεψης του υπουργού. «Καταδεικνύει και σε ηθικό-συμβολικό, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, ουσιαστικό, τη δύναμη και τη βούληση ενίσχυσης όλων μας σε αυτήν την πολύ δύσκολη στιγμή. Έτσι, λοιπόν, κεντρικό Κράτος, Περιφέρεια, Δήμοι δουλεύουμε για να μαζέψουμε τις πληγές μας και σε επίπεδο δημοσίων υποδομών, όπου γίνεται μία ταχύτατη αποακατάσταση σε ένα τεράστιο πρόβλημα και στο επίπεδο των περιουσιών των ανθρώπων. Το πρώτο στοίχημα ήταν οι γενναίες αποφάσεις, οι οποίες ελήφθησαν από την κυβέρνηση για τη στήριξη όσων έχουν πληγεί και το δεύτερο στοίχημα είναι η ταχύτητα και η πληρότητα με την οποία αυτές θα εκτελεστούν, αποδίδοντας στους ανθρώπους αυτή την ανακούφιση, την οποία τόσο έχουν ανάγκη».

Η δημάρχος Χαλκιδέων, Ελένη Βάκα, δήλωσε ότι οι δήμοι είναι έτοιμοι να διαθέσουν στους δικαιούχους το επίδομα 600 ευρώ, «ένα επίδομα που από την επαφή μου με τον κόσμο, μπορεί αν μην τους λύνει τα προβλήματα σε καμία περίπτωση, αλλά τους δίνει μία σημαντική βοήθεια άμεση. Η αμεσότητα αυτής της βοήθειας είναι μείζονος σημασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποιες καταστάσεις για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση του σπιτιού τους. Το σημαντικότερο είναι με τον υπουργό ότι μας ακούει. Έχουμε άριστη συνεργασία και επειδή κάθε μέρα ανακαλύπτουμε προβλήματα και προσπαθούμε να βρούμε και τις λύσεις για τη διαχείρισή τους, νιώθουμε ότι η πολιτεία και το Υπουργείο Εσωτερικών είναι στο πλευρό μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμάς».