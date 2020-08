Πολιτική

Διπλωματικό “πόκερ” για την τουρκική προκλητικότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μέρκελ - Μητσοτάκη. Η καγκελάριος μίλησε και με τον Ερντογάν. Ισχυρή γαλλική δύναμη στη Μεσόγειο. Σύσκεψη στο Μαξίμου με Δένδια και Παναγιωτόπουλο.

Απέναντι σε ένα τείχος διεθνών αντιδράσεων βρίσκεται πλέον η Τουρκία, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την επικοινωνία του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έστειλε στην Ανατολική Μεσόγειο σημαντική γαλλική δύναμη, για να διεξάγει άσκηση μαζί με τις ελληνικές δυνάμεις, ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Καγκελάριο της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ.

Στο Ισραήλ βρέθηκε σήμερα ο Νίκος Δένδιας και συναντήθηκε με τον ομόλογο του και τον Πρωθυπουργό της χώρας. Ο ίδιος κατέστησα σαφές στους Ισραηλινούς συνομιλητές του ότι η τουρκική παραβατικότητα αποτελεί κίνδυνο για όλες τις χώρες της περιοχή, κίνδυνο για την ασφάλεια και σταθερότητα.

Λίγο μετά την επιστροφή του βρέθηκε εκτάκτως στο Μέγαρο Μαξίμου μαζί με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος για σύσκεψη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ νωρίτερα υπήρξε ενημέρωση και στον Κωνσταντίνο Φλώρο.





Αύριο στο έκτακτο συμβούλιο υπουργών εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να τεθεί επί τάπητος το θέμα των κυρώσεων έναντι της Τουρκίας ενώ ο διπλωματικός μαραθώνιος συνεχίζεται αύριο στην Βιέννη με τις διαδοχικές συναντήσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών τόσο με τον Αυστριακό όσο και τον Αμερικανό ομόλογό του.

"Αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να εκφραστεί από την Ε.Ε η γνωστή της θέση: ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και η καταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας και συμπεριφοράς" είπε, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Πρόσθεσε δε ότι Ελλάδα ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση έμπρακτη αλληλεγγύη!

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Δένδιας συνεχίζει το μπαράζ επαφών, με αντικείμενο την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα. Ειδικότερα, θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του της Γαλλίας στις 21.30. Λίγο νωρίτερα, θα συνομιλήσει με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ, ενόψει του προσεχούς άτυπου συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, στο Βερολίνο.

Από πλευράς του ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον Αιγύπτιο Υπουργό Άμυνας Στρατηγό Μοχάμεντ Ζάκι, με τον οποίο συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο μετά τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Κατά τη συνομιλία υπογραμμίστηκε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών αμυντικών σχέσεων και συμφωνήθηκε να εξεταστούν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών. Επισημάνθηκε η σημασία σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και η επιδίωξη των δύο χωρών να συμβάλλουν στην προώθηση συνθηκών ασφαλείας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Τονίστηκε επίσης η σημασία της υπογραφείσας Συμφωνίας Ελλάδος – Αιγύπτου για την οριοθέτηση των μεταξύ τους Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών.





“Η Τουρκία βρίσκεται σήμερα σε μία σχετικώς αδύναμη διπλωματική θέση. Έχει ασκήσει μία εξαιρετικά πολυμερή εξωτερική πολιτική η οποία δεν της έχει βγει. Έχει αποτυχημένες επιχειρήσεις. Άρα βρίσκεται σε μία πορεία αποτυχημένων διπλωματικών στόχων” τόνισε στον ΑΝΤ1 ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Το Oruc Reis πάντως συνεχίζει την πανάκριβη βόλτα του στην Ανατολική Μεσόγειο. Μετά την έξοδο από την ελληνική υφαλοκρηπίδα στις 7.20 αργά το απόγευμα της Τετάρτης, εξήλθε και της κυπριακής ΑΟΖ στις 3:00 τα ξημερώματα. Όμως στις 5:00 το πρωί αντί για πορεία προς Αττάλεια άλλαξε ρότα, κατευθυνόμενο νότια – νοτιοανατολικά και στις 7:00 το πρωί εισήλθε πάλι στην κυπριακή ΑΟΖ. Ενώ στις 12.35 το μεσημέρι πέρασε τα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ακολουθεί το ίδιο δρομολόγιο των προηγούμενων ημερών, με την παράνομη τουρκική Navtex να φτάνει μέχρι το όριο της συμφωνίας ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου.

Την ίδια ώρα και παρά την προκλητική πορεία του τουρκικού ωκεανογραφικού στην Ελληνική υφαλοκρηπίδα, τον διάλογο προέταξε σαν λύση στα προβλήματα με την Ελλάδα σε νέες δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Μιλώντας σε βουλευτές του κόμματός του, είπε ότι το Oruc Reis θα συνεχίσει την αποστολή του μέχρι τις 23 Αυγούστου. Παράλληλα, προχώρησε και σε νέες προκλητικές δηλώσεις λέγοντας: ««Και σήμερα είπαμε μην τυχόν επιτεθείτε στο Oruc Reis αλλιώς θα πληρώσετε βαρύ τίμημα. Και έλαβαν την πρώτη απάντηση».

Αργότερα μέσα στην ημέρα ο Τούρκος πρόεδρος συνομίλησε τόσο με την Γερμανίδα Καγκελάριο όσο και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Ερντογάν φέρεται να είπε στη Μέρκελ ότι είναι υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από τις αρχές του διαλόγου, της δικαιοσύνης και του Διεθνούς Δικαίου. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ δεν γνωστοποίησε καμία πληροφορία σχετικά με τη συνομιλία Σαρλ Μισέλ – Ερντογάν.

Εν τω μεταξύ, η αγγλόφωνη εφημερίδα Jerusalem Post σε κύριο άρθρο με τον τίτλο "Γιατί η Τουρκία χρειάζεται μια νέα κρίση με την Ελλάδα στην Μεσόγειο" εξηγεί ότι έτσι ο Ερντογάν αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη από τα οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν την Τουρκία και συντηρεί τον στρατό του, που πολύ φοβάται για πιθανό νέο πραξικόπημα, σε μόνιμη εγρήγορση και σε πολλαπλά μέτωπα. Στην πραγματικότητα, τα συναλλαγματικά αποθέματα της Τουρκίας εκμηδενίζονται, η λίρα καταρρέει, αλλά ο υπουργός Οικονομικών και γαμπρός του Ερντογάν Μπεράτ αλ Μπαϊρακ θεωρεί ότι η Τουρκία δέχεται πόλεμο από λόμπι.

Με δεδομένο την αυριανή έκτακτη σύνοδο των ευρωπαίων υπουργών εξωτερικών, ο τούρκος ομόλογός τους, Μεβλούτ Τσαβούσογλου κάλεσε στο τηλέφωνο μεταξύ άλλων εκείνους από την Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία για να εξηγήσει τις τουρκικές θέσεις. Ίσως και για να πιέσει…